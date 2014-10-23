欧元债市：欧元区PMI数据好于预期，促使投资者退出德债避险买盘

“此前一系列消息利空，所以至少这件事能稍微刺激市场，说明并非都是一边倒的坏消息，”东方汇理银行欧洲固定收益策略师Orlando Green称。

德国10年期公债收益率 升2个基点至0.88%，早盘曾最低跌至0.84%。意大利和西班牙10年期公债收益率 都逆转早盘升幅，盘中跌1个基点分别至2.50%和2.20%。