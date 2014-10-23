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债券 | 2014年 10月 23日 星期四 17:29 BJT

欧元债市：欧元区PMI数据好于预期，促使投资者退出德债避险买盘

“此前一系列消息利空，所以至少这件事能稍微刺激市场，说明并非都是一边倒的坏消息，”东方汇理银行欧洲固定收益策略师Orlando Green称。

德国10年期公债收益率 升2个基点至0.88%，早盘曾最低跌至0.84%。意大利和西班牙10年期公债收益率 都逆转早盘升幅，盘中跌1个基点分别至2.50%和2.20%。

PMI数据显示，德国制造业强劲反弹，而法国10月企业活动下滑至八个月低点。

中国10月制造业稍有加速，也令投资者感到宽慰。但分析师称该数据并不说明中国经济第四季会回升。

交易商称债市交易量仍低迷，因投资者静候周日出炉的欧洲央行银行压力测试结果。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/朱晓军；审校 李婷仪/龚芳)
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