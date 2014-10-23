欧元债市：欧元区PMI数据好于预期，促使投资者退出德债避险买盘

英国评等：提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
“此前一系列消息利空，所以至少这件事能稍微刺激市场，说明并非都是一边倒的坏消息，”东方汇理银行欧洲固定收益策略师Orlando Green称。
德国10年期公债收益率 升2个基点至0.88%，早盘曾最低跌至0.84%。意大利和西班牙10年期公债收益率 都逆转早盘升幅，盘中跌1个基点分别至2.50%和2.20%。
PMI数据显示，德国制造业强劲反弹，而法国10月企业活动下滑至八个月低点。
中国10月制造业稍有加速，也令投资者感到宽慰。但分析师称该数据并不说明中国经济第四季会回升。
交易商称债市交易量仍低迷，因投资者静候周日出炉的欧洲央行银行压力测试结果。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/朱晓军；审校 李婷仪/龚芳)
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)