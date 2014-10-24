重温稿-台湾货币市场：两周短率区间高位仍承压，跨月资金流动性依旧欠佳

* 跨月拆款资金供给仍偏少数

* 两周短率区间高位续处高档

* 中银优先股交割令票债融资利率承压

记者 詹静宜

路透台北10月23日 - 台湾银行间跨月短率区间高位周四续处高档。交易员指出，尽管银行间月内资金宽裕，但为顾及月底资本适足率(BIS)计算，对跨月资金调度偏向保守，令跨月资金流动性欠佳，两周短率区间高位仍承压。

他们并表示，目前供给票券商跨月拆款资金的银行仍为极少数，且三大寿险为因应中国银行 美元计价优先股交割，造成寿险端资金分配不均，被寿险走钱的票券商转向银行端调度拆款资金，但资金情势依旧是月内资金充斥、跨月资金难觅的情况。

〞多一两家票券商打电话调度拆款资金。〞一位大型公营银行交易员说。

交易员认为，月底将至，多数银行对跨月拆款仍显观望，静待月底资金需求底定后才愿开放跨月拆款资金，致本周跨月拆款资金流动性欠佳，预计下周会有较多银行加入跨月资金供给行列。

台湾寿险“三雄”--国泰人寿、富邦人寿及新光人寿日前抢进中国银行美元计价优先股，合计投资总额16亿美元，约占中银于境外优先股发行总额65亿美元的24.6%。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.295-0.410%，同上日；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，同上日；两周拆款利率区间暂在0.385-0.490%，上日为0.388-0.490%。

**部分跨月短票利率靠向区间高位**

短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，今日短票发票量略增，但买气并不畅旺，主要受到部分银行周转金不足及三大寿险抢进中国银行美元计价优先股等因素影响，部分跨月短票利率靠向0.62%，资金缺口转向拆款资金支应。

“待中银优先股交割完就没事了。”他说。

另位大型票券商交易员指出，因应中银优先股交割，寿险业资金略显分配不均，此前先行避开落点中银优先股交割日附近，近日短票发票量仍旧偏少，因此短线资金调度不受影响，跨月短票利率持稳在0.61%。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.58-0.60%，同上日；短票主要交投持续转向跨月，而跨月自保30天期短票成交区间落在0.61-0.62%，部分交投靠向0.62%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.605%，前日在0.609%。

台湾央行周四公布，共发行4,022亿台币存单。与今日存单到期金额4,025亿相较，存单发行余额减3亿。 周五央行存单到期金额1,125.5亿台币。

下周央行存单到期总额为1兆883.1亿台币，落点分别为周一2,125.1亿、周二971亿、周三851.5亿、周四3,332亿及周五3,603.5亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为负113亿台币，累积超额准备为负3亿台币、加计前期1%的超额准备为1,129亿台币。

**附买回利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率周四大致持稳。交易商表示，受中国银行美元计价优先股交割影响，市场资金并不宽裕，但并未带动利率上扬。

有市场人士指出，近日寿险认购中国银行美元计价优先股交割，由于总金额近500亿台币，使得近几日投信货币型基金遭到赎回，但应已进入尾声。

〞平平，想多拿一些跨月的钱都没有。〞一位票券商交易员表示。

另一证券商交易员则称，还是有些基金持续走钱，不过市况还不至于紧俏，因股市表现不佳，资金转往货币市场短暂停泊。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，部分在0.62%，跨月则为0.64-0.65%，大致均和上日相去不远。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，也同上日。