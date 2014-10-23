东南亚股市：多数上涨，马来西亚及新加坡股市涨幅居前

路透10月23日 - 东南亚股市周四多数上涨，马来西亚及新加坡股市涨幅居前，此前中国制造业数据传递出好坏不一的讯号。
新加坡海峡时报指数 上涨1.1%，来到10月9日以来最高水准，由金融股领涨。马来西亚股市 上涨0.8%至两周来最高收位，由Genting 及Genting Malaysia 消费景气循环股带头上攻。
马来西亚第二大银行业者--联昌集团 股价下跌，因媒体报导该行大股东Employees Provident Fund (EPF)可能被迫出脱该行持股以推动规画中的合并。联昌集团股价收低0.2%。
由于美股不振及油价下跌引发投资人忧心全球成长放缓，亚洲股市表现不振，在此同时中国制造业数据内容好坏不一，难以振奋市场人心。
汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，10月PMI初值回升至50.4。这是该指数连续第五个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。
菲律宾股市 收跌0.5%，越南股市 则是挫低1.3%，因上周大跌之后连续三天上涨，投资人出脱持股。
泰国股市 周四逢假日休市。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 424.02 1.34 +0.32 +9.18 388.37
新加坡 3236.50 33.76 +1.05 +2.18 3167.43
马来西亚 1810.68 14.46 +0.81 -3.01 1866.96
泰国 1532.72 6.58 +0.43 +18.02 1298.71
印尼 5103.52 29.20 +0.58 +19.40 4274.18
菲律宾 7116.13 -38.09 -0.53 +20.82 5889.83
越南 593.53 -8.06 -1.34 +17.62 504.63
(完)
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(编译 张明钧; 审校 龚芳)