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债券 | 2014年 10月 23日 星期四 21:05 BJT

表格：美国8月房价上扬0.5%，7月修正为上升0.2%--FHFA

路透10月23日 - 美国联邦住房金融局(FHFA)周四公布的8月房价指数如下：

8月 7月 (前值) 13年8月

百分比变化 +0.5 +0.2 +0.1 +4.8

指数 214.0 213.1 212.7 204.3(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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