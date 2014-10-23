《焦点》通用汽车第三季获利高于预期，因北美需求畅旺

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路透底特律10月23日 - 通用汽车 周四公布第三季获利高于预期，并称重新设计的全尺寸皮卡(pickup)在北美市场需求畅旺。

通用汽车财务长Chuck Stevens在底特律总部向记者表示，“财报表现强劲实际上是持续受到北美和中国带动。”

他补充称，“显然交易价格偏高带来助益，而新的卡车及休旅车(SUV)比其所取代的车种更有利可图。”

通用汽车盘前股价上涨2.5%至32.10美元。

通用汽车产品价格提高为当季带来6亿美元利得。该公司去年推出新款全尺寸Chevrolet Silverado及GMC Sierra皮卡，本在今年稍早更新基于同一开发平台的SUV车种。

Stevens表示，这家美国汽车业龙头仍朝着1月财务预估迈进，甚至有所超前；该公司1月时表示今年税前获利将略为增长。

第三季财报并未包含任何有关今年创记录召修行动的费用或成本，因这些成本先前已经入帐。点火开关瑕疵导致的大规模召回与至少29起死亡案例有关。

第三季净利为13.8亿美元，每股盈余0.81美元，上年同期分别为6.98亿及0.45美元。

排除一次性项目后的每股盈余为0.97美元，较汤森路透I/B/E/S调查分析师预期高出0.02美元。

季度财报中包含了3亿美元的特殊项目，这与通用汽车位于底特律近郊的技术中心遭逢水灾、以及减记俄罗斯的资产有关。

营收由390亿美元小幅成长至约393亿美元，分析师预估为398亿美元。

**北美市场需求畅旺**

通用汽车公布北美利润率为9.5%，连续第五季较上年同期增加。排除召修相关成本，第二季北美利润率为9.2%。

通用汽车表示，美国市场平均交易价格上升，中国车辆销售于第三季创下纪录新高。与新款车上市之前相较，旗下全尺寸皮卡价格上升近4,000美元。

北美市场当季营业利润成长12%至24.5亿美元。

包含中国在内的通用汽车国际业务部门获利下滑约20%至2.59亿美元。不过通用汽车在中国的权益利润(equity income)成长14%至4.84亿美元，利润率略为上升至9.6%。

欧洲事业亏损从去年同期的2.38亿美元扩大至3.87亿美元，当中包括2亿美元重整成本，因俄罗斯市场持续陷于困境。Stevens表示，旗下的欧宝(Opel/Vauxhall)品牌第三季在欧洲市场占有率扩大。通用汽车称欧洲事业将于2016年恢复获利。

通用汽车南美事业亏损3,200万美元，上年同期为获利2.84亿美元，因区域经济不振拖累该产业。

Stevens表示，通用汽车仍致力于缩减成本，做法包括降低材料费用、缩减轮班次数、并签订更具成本效益的劳工契约。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)