拉美汇市：巴西雷亚尔跌至2008年底低位，因担心总统罗塞夫将在大选中获胜

路透里约热内卢10月23日 - 巴西雷亚尔周四下跌至2008年底低位，因投资人担心总统罗塞夫在周日举行的总统选举中将可能击败对手Aecio Neves。投资者认为Aecio Neves将推行利好市场的政策。

Neves承诺将推出友好企业的政策，以提振巴西疲弱的经济，而罗塞夫表示，她将扩大现有政策，这些政策已令百万计的巴西人在过去12年脱离贫困。