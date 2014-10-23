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债券 | 2014年 10月 23日 星期四 22:44 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔跌至2008年底低位，因担心总统罗塞夫将在大选中获胜

路透里约热内卢10月23日 - 巴西雷亚尔周四下跌至2008年底低位，因投资人担心总统罗塞夫在周日举行的总统选举中将可能击败对手Aecio Neves。投资者认为Aecio Neves将推行利好市场的政策。

Neves承诺将推出友好企业的政策，以提振巴西疲弱的经济，而罗塞夫表示，她将扩大现有政策，这些政策已令百万计的巴西人在过去12年脱离贫困。

雷亚尔兑美元 下滑0.9%，至2.5006雷亚尔，稍早低见2.5081，为2008年12月来最低。(完)
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