欧元债市：欧元区PMI数据好于预期，驱使投资者退出德债避险买盘

* 欧元区PMI数据好于预期

* 德债收益率扭转早盘的跌势

* 将公布的银行压力测试结果令投资者保持谨慎

路透伦敦10月23日 - 德债收益率周四小涨，之前欧元区10月综合采购经理人指数(PMI)意外上升，降低对欧元区可能重陷衰退的担忧。

Markit公布的欧元区10月综合采购经理人指数(PMI)初值升至52.2，高于路透调查分析师给出的所有预估。路透调查本来预计欧元区10月PMI将从9月的52.0降至51.7。10月数据表明欧元区经济活动连续第16个月处于荣枯分界线50上方。

“之前公布的一连串数据不佳，该数据至少给市场些许鼓舞，且显示不尽是坏消息，不都显示经济状况不佳，”Credit Agricole CIB欧洲固定收益策略师Orlando Green说。

德国10年期公债收益率 升3个基点，至0.89%，早盘跌至0.84%的低位。

PMI数据显示德国10月制造业活动强劲反弹，但法国企业活动下滑至八个月低点。

汇丰中国10月制造业PMI初值小幅上升 ，这也令投资者感到宽慰。但分析师称，数据并不预示着中国经济第四季将好转。

周四发布的行业报告指出，美国10月制造业增长步伐降至7月以来低位，新订单分项指数则降至1月以来最低水准。

交易商表示，市场成交量仍然低，因投资者等待欧洲央行周日公布银行压力测试结果。

彭博报导，意大利银行Monte dei Paschi 和Banca Carige 将可能需要增加资本，两家银行股价周四下跌。

太平洋投资管理公司(PIMCO)的全球银行业专家Philippe Bodereau周三接受路透采访时称，欧洲央行周日公布对130家地区银行压力测试的结果料将显示，18家银行未能通过。

意大利 和西班牙10年期公债收益率 分别持稳在2.52%和2.21%。

希腊10年期公债收益率 上升7个基点，报7.48%。(完)

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