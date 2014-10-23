芝加哥期市：CBOT小麦期货触及六周高位，受大豆和玉米上涨带动

标题新闻：最大原油对冲基金之一Andurand上周出清剩余多头仓位但未作空，仍看多基本面-消息
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路透10月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连涨第三日，触及六周高位，交易商称，因技术性买入，以及大豆和玉米市场劲升带动。
担心俄罗斯寒冷天气将推迟新种的冬麦发芽，也支撑CBOT小麦市场。
CBOT-12月软红冬麦合约 守在50日移动均线以上，且触及9月9日来最高的5.30-3/4美元，收报5.26-3/4美元，升4-1/2美分。
美国周度出口销售令人失望，市场没有对此作反应。美国农业部报称，最新一周美国小麦销售29.9368万吨，低于市场预期。
今日CBOT小麦期货预估成交量为63,329口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)