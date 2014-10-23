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亚洲 | 2014年 10月 24日 星期五 07:12 BJT

美国债市：10月22日当周外国央行减持美国公债及机构债--FED

路透纽约10月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至10月22日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少219.08亿美元，至3.291兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周下滑202.69亿美元，至2.961兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周减少14.42亿美元，至2,880.81亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：here (完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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