金砖国家：10月23日股汇市收盘纵览

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透10月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月23日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周四收跌0.54%或5.34点，报981.75点。
中国股市：沪综指收跌1%再创一个月新低，汇丰PMI略升难改大盘弱势
香港股市：恒生指数小幅收低，中国制造业数据帮助限制跌幅
中国汇市：人民币兑美元收盘微贬，四中全会闭幕日市场仍维稳
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巴西股市：全数回吐2014年涨幅，因投资人担心总统罗塞夫在周日举行的总统选举中将可能击败对手Aecio Neves。投资者认为Aecio Neves将推行利好市场的政策。巴西指标Bovespa指数 降3.24%，报50,713.26点。 拉美汇市：巴西雷亚尔跌至2008年底低位，因担心总统罗塞夫将在大选中获胜
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南非股市：收盘下跌，矿业企业和电信运营商MTN 拖累大盘，消息称MTN难以在尼日利亚获得新订户，令投资者惊讶。指标Top-40绩优股指数 跌0.26%至42,921点，综合指数 下滑0.2%至48,104点。
南非汇市：兰特兑美元升向10.90阻力位，因投资人认为中期预算报告利多
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印度股市：在排灯节特殊的“吉时”交易(Mahurat trading)收盘上扬，Suzlon Energy 领涨，同时外资持续流入的希望也提振人气。印度指标BSE指数 涨0.24%，收报26,851.05点。NSE指数 升0.23%，收报8,014.55点。
印度汇市：休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.1%，报1,035.910点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.03%，报569.58点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.71%，报41.7150卢布；卢布兑欧元 跌0.79%，报52.8000卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%