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亚洲 | 2014年 10月 24日 星期五 08:06 BJT

金砖国家：10月23日股汇市收盘纵览

路透10月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月23日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四收跌0.54%或5.34点，报981.75点。

中国股市：沪综指收跌1%再创一个月新低，汇丰PMI略升难改大盘弱势

香港股市：恒生指数小幅收低，中国制造业数据帮助限制跌幅

中国汇市：人民币兑美元收盘微贬，四中全会闭幕日市场仍维稳

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巴西股市：全数回吐2014年涨幅，因投资人担心总统罗塞夫在周日举行的总统选举中将可能击败对手Aecio Neves。投资者认为Aecio Neves将推行利好市场的政策。巴西指标Bovespa指数 降3.24%，报50,713.26点。 　　拉美汇市：巴西雷亚尔跌至2008年底低位，因担心总统罗塞夫将在大选中获胜

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南非股市：收盘下跌，矿业企业和电信运营商MTN 拖累大盘，消息称MTN难以在尼日利亚获得新订户，令投资者惊讶。指标Top-40绩优股指数 跌0.26%至42,921点，综合指数 下滑0.2%至48,104点。

南非汇市：兰特兑美元升向10.90阻力位，因投资人认为中期预算报告利多

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印度股市：在排灯节特殊的“吉时”交易(Mahurat trading)收盘上扬，Suzlon Energy 领涨，同时外资持续流入的希望也提振人气。印度指标BSE指数 涨0.24%，收报26,851.05点。NSE指数 升0.23%，收报8,014.55点。

印度汇市：休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.1%，报1,035.910点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.03%，报569.58点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.71%，报41.7150卢布；卢布兑欧元 跌0.79%，报52.8000卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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