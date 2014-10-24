《中国报摘》--其他报纸重要消息10月24日

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
**上海证券报**
--业内人士透露，深圳证券交易所期权业务第一阶段连通性测试较为顺利，接下来在陆续完善技术准备、市场准备后，有望在12月底具备正式启动条件。
--温州金融资产交易中心周四(23日)挂牌。未来，包括不良资产、信贷资产、债权、信托产品、私募股权、标准化金融产品及金融衍生品等在内的各类金融资产，有望在该中心交易。
**21世纪经济报 道**
--平安银行 内部人士透露，该行目前正加紧推动公开发行不超过200亿元人民币优先股，和非公开发行不超过100亿元普通股的融资方案，以优化资本结构。
--中国电信 和中国联通 拟共同出资组建内容分发网络(CDN，Content Delivery Network)公司，最近可能会挂牌。新成立的公司将由中国电信云计算分公司负责运营。
**第一财经日报**
--陕西煤业 公告，前三季度实现净利润9.23亿元，同比降低71.07%。
**人民日报**
--上海奉贤聚银小额贷款股份公司登陆上海股权交易中心，这是上海市首家在上海股交中心挂牌的小贷公司。招商银行 上海分行为保荐人。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%