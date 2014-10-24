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亚洲 | 2014年 10月 24日 星期五 08:57 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月24日

**上海证券报**

--业内人士透露，深圳证券交易所期权业务第一阶段连通性测试较为顺利，接下来在陆续完善技术准备、市场准备后，有望在12月底具备正式启动条件。

--温州金融资产交易中心周四(23日)挂牌。未来，包括不良资产、信贷资产、债权、信托产品、私募股权、标准化金融产品及金融衍生品等在内的各类金融资产，有望在该中心交易。

**21世纪经济报 道**

--平安银行 内部人士透露，该行目前正加紧推动公开发行不超过200亿元人民币优先股，和非公开发行不超过100亿元普通股的融资方案，以优化资本结构。

--中国电信 和中国联通 拟共同出资组建内容分发网络(CDN，Content Delivery Network)公司，最近可能会挂牌。新成立的公司将由中国电信云计算分公司负责运营。

**第一财经日报**

--陕西煤业 公告，前三季度实现净利润9.23亿元，同比降低71.07%。

**人民日报**

--上海奉贤聚银小额贷款股份公司登陆上海股权交易中心，这是上海市首家在上海股交中心挂牌的小贷公司。招商银行 上海分行为保荐人。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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