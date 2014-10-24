美国个股：有线电视网络AMC Networks将收购BBC America的49.9%股权

路透10月23日 - 有线电视网络AMC Networks 周四表示，已同意支付2亿美元收购BBC America的49.9%股权，并取得该频道的经营控制权。

BBC Worldwide将保留BBC America 50.1%的股权。

BBC America覆盖美国8,000万家庭的有线和卫星电视，播放的节目中包括大受欢迎的系列剧《异世奇人》(Doctor Who)和《黑色孤儿》(Orphan Black)等。

AMC Networks的代表作有《行尸走肉》(The Walking Dead)、《广告狂人》(Mad Men)和《绝命毒师》(Breaking Bad)。该公司将获得BBC America的经营控制权，包括佣金制销售和广告销售等。AMC将把合资企业的业绩整合进公司财报中。

BBC America将作为AMC Networks内部一个独立的频道运作，BBC Worldwide North America将继续作为BBC Worldwide全资拥有的地区业务部门运营，后者是英国英国广播公司(BBC)的商业分支。

AMC还将为BBC World News处理美国分销和广告销售。

AMC和BBC过去曾联手打造《迷湖之巅》(Top of the Lake)和《荣耀之女》(The Honourable Woman)等节目。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)