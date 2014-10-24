美国个股：有线电视网络AMC Networks将收购BBC America的49.9%股权

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透10月23日 - 有线电视网络AMC Networks 周四表示，已同意支付2亿美元收购BBC America的49.9%股权，并取得该频道的经营控制权。
BBC Worldwide将保留BBC America 50.1%的股权。
BBC America覆盖美国8,000万家庭的有线和卫星电视，播放的节目中包括大受欢迎的系列剧《异世奇人》(Doctor Who)和《黑色孤儿》(Orphan Black)等。
AMC Networks的代表作有《行尸走肉》(The Walking Dead)、《广告狂人》(Mad Men)和《绝命毒师》(Breaking Bad)。该公司将获得BBC America的经营控制权，包括佣金制销售和广告销售等。AMC将把合资企业的业绩整合进公司财报中。
BBC America将作为AMC Networks内部一个独立的频道运作，BBC Worldwide North America将继续作为BBC Worldwide全资拥有的地区业务部门运营，后者是英国英国广播公司(BBC)的商业分支。
AMC还将为BBC World News处理美国分销和广告销售。
AMC和BBC过去曾联手打造《迷湖之巅》(Top of the Lake)和《荣耀之女》(The Honourable Woman)等节目。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%