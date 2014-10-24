《香港报摘》--经济日报10月24日

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
* 头版头条：
--市场聚焦第三季业绩高峰期，昨有7大企业派成绩表，整体数据偏向乐观，憧憬可刺激港股闷局。 美国连续申领失业救济人数下跌，带动道指早段急弹逾230点，但恒指即月夜期变化不大，收报23,447点。
* 其他：
--联通 第三季赚38.7亿元人民币，胜预期；但券商中金质疑中移动 4G上客数无助每月每户平均收入（Average Revenue Per User），令电讯股昨普遍受压。
--占中事件持续，舖位业主渐降低叫租甚至减租。据悉，铜锣湾怡和街舖位业主，先后3度减价放租，累积减幅达4成。 另外，有中环药房租客，近期与业主商议减租两成。
--中证监今将举行例行记者会，沪港通开车日悬而未决，市场仍期待沪港通相关言论。 本港筹备工作继续，工商银行 及建设银行 再获批为「港股通」（南下买卖港股）跨境资金结算业务资格。
--再有银行加入税贷战。建行亚洲公布，其税贷计划的实际年利率最低为1.88厘，在已公布税贷的金融机构之中，仅次于渣打的1.86厘，及华侨永亨信用财务的1.87厘。
--港交所 续拓商品业务，昨宣布已与招商局集团订立谅解备忘录，探讨开拓LME亚洲仓库业务的可能性。
--中国北车 昨获美国高铁35亿元人民币定单，刺激高铁及铁路股逆市上扬。
--香港人民币拆息（CNH HIBOR）再抽高，隔夜拆息高见3.7215厘，交银香港亦调升1年期定存息至3.21厘。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%