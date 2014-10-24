版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 24日 星期五 08:02 BJT

《香港报摘》--经济日报10月24日

* 头版头条：

--市场聚焦第三季业绩高峰期，昨有7大企业派成绩表，整体数据偏向乐观，憧憬可刺激港股闷局。 美国连续申领失业救济人数下跌，带动道指早段急弹逾230点，但恒指即月夜期变化不大，收报23,447点。

* 其他：

--联通 第三季赚38.7亿元人民币，胜预期；但券商中金质疑中移动 4G上客数无助每月每户平均收入（Average Revenue Per User），令电讯股昨普遍受压。

--占中事件持续，舖位业主渐降低叫租甚至减租。据悉，铜锣湾怡和街舖位业主，先后3度减价放租，累积减幅达4成。 另外，有中环药房租客，近期与业主商议减租两成。

--中证监今将举行例行记者会，沪港通开车日悬而未决，市场仍期待沪港通相关言论。 本港筹备工作继续，工商银行 及建设银行 再获批为「港股通」（南下买卖港股）跨境资金结算业务资格。

--再有银行加入税贷战。建行亚洲公布，其税贷计划的实际年利率最低为1.88厘，在已公布税贷的金融机构之中，仅次于渣打的1.86厘，及华侨永亨信用财务的1.87厘。

--港交所 续拓商品业务，昨宣布已与招商局集团订立谅解备忘录，探讨开拓LME亚洲仓库业务的可能性。

--中国北车 昨获美国高铁35亿元人民币定单，刺激高铁及铁路股逆市上扬。

--香港人民币拆息（CNH HIBOR）再抽高，隔夜拆息高见3.7215厘，交银香港亦调升1年期定存息至3.21厘。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐