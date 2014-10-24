《中国报摘》--中国证券报10月24日

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
* 头版头条:
--中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议通过全面推进依法治国若干重大问题的决定。
* 其他:
--保监会副主席陈文辉表示，保险资金实现国际化配置是大势所趋，保险业应通过加快这一进程，在全球范围内寻找收益高、风险低的优质资产组合。但要注意多总结研究，借鉴已有经验教训，切忌急于求成。
--上半年上市银行不良贷款余额和不良贷款率均环比上升，关注类贷款余额环比增长41.7%，显示未来不良贷款的确认压力较大。市场人士估计，三季度上市银行不良贷款率和不良贷款余额均会上升。
--*ST超日 第二次债权人会议上，债务重整方案在“退市终场哨”吹响之前得以惊险通过。这使得*ST超日有望避免年末退市，也使得各类债权人可能不会陷进公司破产清算绝境。
--平安银行 称，今年前三季度，实现净利润156.94亿元人民币，同比增长34.18%。
--从中国石化集团获悉，中国石化销售公司、易捷公司与西藏高原天然水有限公司现股东签署协议，收购西藏高原天然水公司40%股权，成为其第一大股东。相关负责人表示，中国石化今年的非油品营业额预计将突破160亿元。
--京东方 称，拟在成都高新区投资建设第六代LTPS/AMOLED生产线。该生产线主要生产高端手机显示及新兴移动显示等产品，设计产能为玻璃基板投片量45千片/月，总投资220亿元。
--2014年期货公司分类评级结果显示，19家期货公司获AA级，在去年五家的基础上新增14家。另外，B级(含)以上公司占比由去年的五成多增至八成。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%