版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 24日 星期五 08:37 BJT

日本经济：财相麻生太郎称，继续推进消费税上调计划很重要

路透东京10月24日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，日本政府应坚持执行明年将消费税上调至10%的计划，以维持日本公债的信用。

麻生太郎对记者表示，12月编制预算案时将采取适当措施，以确保能在明年上调消费税。

日本政府今年4月将消费税从5%上调至8%，以支应福利和健康医疗费用。有些执政党议员认为，政府应推迟明年的增税计划，因为经济仍不够强劲。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐