《香港报摘》--信报10月24日

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
* 头版头条：
--香港逾80年历史的老牌咖啡、红茶餐饮供应商捷荣集团，以22亿日圆（折合约1.6亿港元）出售少于20%股权予日资三井物产株式会社（三井物产）。交易完成后，该集团主席兼行政总裁黄达堂仍为捷荣集团最大股东，而三井物产将成为第二大股东。捷荣集团曾在新加坡上市约12年，去年进行私有化并除牌。
* 其他：
--霭华押业 受按揭抵押贷款业务急速增长带动，截至8月底止半年纯利大升143.8%，达3,682.2万港元；纯利率53.5%，较去年同期上升17.6个百分点。
--TCL通讯 及TCL多媒体 先后公布第三季度业绩。其中TCL通讯第三季度纯利达2.94亿港元，按年升30.3%，不派息。
--欧舒丹 公布截至今年9月底止的半年营运数据，销售额为4.85亿欧元，增长8.9%，主要靠日本、香港及中国市场推动。
--长城汽车 第三季股东应占净利16.32亿元人民币，按年倒退21.7%，每股基本盈利0.5364元；期内营业总收入140.59亿元，按年减少2.1%。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%