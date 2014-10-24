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亚洲 | 2014年 10月 24日 星期五 08:11 BJT

《香港报摘》--信报10月24日

* 头版头条：

--香港逾80年历史的老牌咖啡、红茶餐饮供应商捷荣集团，以22亿日圆（折合约1.6亿港元）出售少于20%股权予日资三井物产株式会社（三井物产）。交易完成后，该集团主席兼行政总裁黄达堂仍为捷荣集团最大股东，而三井物产将成为第二大股东。捷荣集团曾在新加坡上市约12年，去年进行私有化并除牌。

* 其他：

--霭华押业 受按揭抵押贷款业务急速增长带动，截至8月底止半年纯利大升143.8%，达3,682.2万港元；纯利率53.5%，较去年同期上升17.6个百分点。

--TCL通讯 及TCL多媒体 先后公布第三季度业绩。其中TCL通讯第三季度纯利达2.94亿港元，按年升30.3%，不派息。

--欧舒丹 公布截至今年9月底止的半年营运数据，销售额为4.85亿欧元，增长8.9%，主要靠日本、香港及中国市场推动。

--长城汽车 第三季股东应占净利16.32亿元人民币，按年倒退21.7%，每股基本盈利0.5364元；期内营业总收入140.59亿元，按年减少2.1%。（完）

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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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