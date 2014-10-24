《焦点》韩国第三季经济加速成长，但全球不利形势带来不确定性

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
韩国第三季GDP较上年同期增长3.2%，略低于路透调查中成长3.3%预估中值，并较第二季的成长3.5%放缓。
韩国央行也预估第三季经季节调整的民间消费，较前一季成长1.1%，第二季为下滑0.3%。
建筑投资也支撑经济增长，第三季建筑支出成长2.9%，较4-6月第二季的成长0.4%上扬。
第三季资本投资下滑0.8%，分析师表示这可能是拖累第三季GDP最主要的因素。该数据第二季为上升1.1%。
浏览韩国经济相关图表，请点选：link.reuters.com/mad96t(完) (编译 郑茵/张若琪/许娜/陈宗琦；审校 王兴亚/张荻/徐文焰)
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%