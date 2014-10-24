版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 24日 星期五 08:36 BJT

《焦点》韩国第三季经济加速成长，但全球不利形势带来不确定性

韩国第三季GDP较上年同期增长3.2%，略低于路透调查中成长3.3%预估中值，并较第二季的成长3.5%放缓。

韩国央行也预估第三季经季节调整的民间消费，较前一季成长1.1%，第二季为下滑0.3%。

建筑投资也支撑经济增长，第三季建筑支出成长2.9%，较4-6月第二季的成长0.4%上扬。

第三季资本投资下滑0.8%，分析师表示这可能是拖累第三季GDP最主要的因素。该数据第二季为上升1.1%。

浏览韩国经济相关图表，请点选：link.reuters.com/mad96t(完) (编译 郑茵/张若琪/许娜/陈宗琦；审校 王兴亚/张荻/徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐