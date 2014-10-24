《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月24日

*工商时报：

--证所税〞大户条款〞明年上路，为挽救台股，国民党立委罗明才已提案删除或暂缓大户条款，力拚今日完成连署后送出。财委会召委林德福强调，行政部门不动作，立委只有靠自己，以赶在实施前喊卡。

--台湾高铁昨日召开董事会，公民股为财政革方案激战至晚间，虽有部分法人代表并不满意，但董事会最终以表决通过财改方案，先减资六成、约390亿台币，后续再增资300亿台币，并延长特许期为75年，跨出改善财务体质的第一步。

--桃园县长吴志扬与20家中、外企业签署投资合作意向书，总投资金额305亿台币，他并以升格后的〞桃园市〞市长候选人身分，宣示竞选主轴为〞新桃园赢香港、胜新加坡〞。

--陆客来台人数逐年成长，但陆客团乱象丛生，引发立委关注，要求政府加强稽查违法的团客自由行，交通部长叶匡时在交委会表示，陆客团客每日配额5,000人不会再增加，未来将修法对违规业者加重罚则。

*经济日报：

--中央银行公布五大银行新增房贷金额，9月数据降为379.61亿台币，跌破400亿台币大关，并创下两年新低（排除农历过年季节性因素）；平均房贷利率则以1.972%创下16个月新高。

--顶新食用油风暴持续延烧，子公司受牵连，在公股、民营行库联手抵制下，顶新集团三重土地开发180亿台币联贷案确定喊卡，而这也是继顶新买中嘉520亿台币联贷案后，第二桩遭银行团抵制的融资计画。

--受惠于今年税款丰收，直辖市、县市政府及乡镇市总计可多获得逾178亿台币统筹分配款进帐，其中以台北市可分得28亿台币最多；国库署表示，预计明年初拨款发放。直辖市、乡镇市是近三年来首次获得增拨。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。