《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月24日

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
*工商时报：
--证所税〞大户条款〞明年上路，为挽救台股，国民党立委罗明才已提案删除或暂缓大户条款，力拚今日完成连署后送出。财委会召委林德福强调，行政部门不动作，立委只有靠自己，以赶在实施前喊卡。
--台湾高铁昨日召开董事会，公民股为财政革方案激战至晚间，虽有部分法人代表并不满意，但董事会最终以表决通过财改方案，先减资六成、约390亿台币，后续再增资300亿台币，并延长特许期为75年，跨出改善财务体质的第一步。
--桃园县长吴志扬与20家中、外企业签署投资合作意向书，总投资金额305亿台币，他并以升格后的〞桃园市〞市长候选人身分，宣示竞选主轴为〞新桃园赢香港、胜新加坡〞。
--陆客来台人数逐年成长，但陆客团乱象丛生，引发立委关注，要求政府加强稽查违法的团客自由行，交通部长叶匡时在交委会表示，陆客团客每日配额5,000人不会再增加，未来将修法对违规业者加重罚则。
*经济日报：
--中央银行公布五大银行新增房贷金额，9月数据降为379.61亿台币，跌破400亿台币大关，并创下两年新低（排除农历过年季节性因素）；平均房贷利率则以1.972%创下16个月新高。
--顶新食用油风暴持续延烧，子公司受牵连，在公股、民营行库联手抵制下，顶新集团三重土地开发180亿台币联贷案确定喊卡，而这也是继顶新买中嘉520亿台币联贷案后，第二桩遭银行团抵制的融资计画。
--受惠于今年税款丰收，直辖市、县市政府及乡镇市总计可多获得逾178亿台币统筹分配款进帐，其中以台北市可分得28亿台币最多；国库署表示，预计明年初拨款发放。直辖市、乡镇市是近三年来首次获得增拨。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%