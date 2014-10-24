中国个股：京东方投220亿元在成都建六代线，不会通过资本市场筹资

中国票据市场：转贴利率小幅下行紧张情绪缓解，月末收票需求增多
路透上海4月28日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅下行。继上周监管政策密集出台引发恐慌性上行之后，票据配置价值显现，月末仍有盈余额度的机构加大收票力度；尽管资金面紧平衡仍牵制，但相比有限的供给，买盘明显增加推动转贴利率回落。
路透上海10月24日 - 中国最大的液晶面板生产企业--京东方科技集团股份有限公司 周五公告称，与成都市政府周四签署合作协议，将投资220亿元人民币在成都建设第六代液晶面板线，资金自筹，不会通过资本市场筹资。
公告显示，京东方 在成都建设的第六代LTPS/AMOLED生产线，设计产能为玻璃基板投片量4.5万片/月，生产高端手机显示及新兴移动显示等产品。项目预计明年二季度开工建设，2017年二季度项目投产。
公告指出，该项目的总投资由项目资本金和银团贷款组成。其中项目资本金全部由京东方自筹，成都市政府将给予适当支持，总投资与资本金的差额部分由京东方全资子公司成都京东方光电科技公司向银团借款解决。
该项目建成后，京东方在中小尺寸高端显示技术的竞争力将得到进一步提升，将有利于提升其在高性能手机、移动显示屏等产品的综合竞争力及高毛利率产品的占比，有力提升该公司抵御市场波动风险的能力。
京东方在成都建设的第4.5代液晶面板项目已投产，并在北京拥有一条五代线和8.5代线、在合肥拥有一条六代线和8.5代氧化物液晶面板线，以及在鄂尔多斯拥有一条5.5代AMOLED生产线，共计六条液晶显示生产线，出货量在全球排名第五位。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海4月28日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅下行。继上周监管政策密集出台引发恐慌性上行之后，票据配置价值显现，月末仍有盈余额度的机构加大收票力度；尽管资金面紧平衡仍牵制，但相比有限的供给，买盘明显增加推动转贴利率回落。
路透东京4月28日 - 本田汽车预测本财年营业利润下滑16%，因为尽管汽车销量增加，但被日圆走强、养老金方案调整以及研发成本所抵消。
这笔三年期贷款的初始目标规模为2.5亿美元。银行参贷的最高综合收益为245个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码190个基点，平均期限2.75年。