中国个股：京东方投220亿元在成都建六代线，不会通过资本市场筹资

路透上海10月24日 - 中国最大的液晶面板生产企业--京东方科技集团股份有限公司 周五公告称，与成都市政府周四签署合作协议，将投资220亿元人民币在成都建设第六代液晶面板线，资金自筹，不会通过资本市场筹资。

公告显示，京东方 在成都建设的第六代LTPS/AMOLED生产线，设计产能为玻璃基板投片量4.5万片/月，生产高端手机显示及新兴移动显示等产品。项目预计明年二季度开工建设，2017年二季度项目投产。

公告指出，该项目的总投资由项目资本金和银团贷款组成。其中项目资本金全部由京东方自筹，成都市政府将给予适当支持，总投资与资本金的差额部分由京东方全资子公司成都京东方光电科技公司向银团借款解决。

该项目建成后，京东方在中小尺寸高端显示技术的竞争力将得到进一步提升，将有利于提升其在高性能手机、移动显示屏等产品的综合竞争力及高毛利率产品的占比，有力提升该公司抵御市场波动风险的能力。