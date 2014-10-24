《香港报摘》--其他报纸重要消息10月24日

*明报：

--捷荣集团昨日宣布引入日本大型综合企业三井物产株式会社作为策略性投资者。据市场消息称，去年刚从新加坡退市的捷荣，正部署来港上市，初步拟集资2亿至3亿美元(约15.6亿至23.4亿港元)，引入策略股东则是铺路上市前的部署之一。

--业务集中在中国东北的盛京银行，日前递交香港上市申请，并上载招股文件。据消息指，盛京银行拟于明年初上市，初步拟集资10亿美元(约78亿港元)。

*星岛日报：

--金山软件 发盈警，指截至9月30日止季度营运溢利较去年同期大幅下降，主要由于营销开支大幅增加，因集团在全球市场不断扩大其移动互联网渗透率并为推出手机游戏增加营销开支。

--光大国际 宣布，与江苏省南通市如东县政府签署投资协议，由集团在如东县投资、建设及运营农作物秸秆综合处理项目，这是光大国际今年内取得的第七个生物质能综合处理项目。

*东方日报：

--继港铁 后，香港市区重建局亦全力助政府增供应，首度连推深水埗两个市区重建项目，同于今起招收发展意向书。

--市场关注沪港通可否于本月“开车”之际，香港证监会网站资料显示，港交所 仍未获证监会认可为自动化交易服务（ATS）提供者，因内地尚未厘清税务问题，市场对延迟“通车”忧虑升温。

*文汇报：

--四只股份近日先后宣布以供股或配股方式集资。中策集团 以“2供1”的方式供股，供股价每股0.08港元，集资净额约1.72亿港元。供股价较前日(22日)的收市价0.199港元折让近六成。集资所得用于发展放债人业务及发展金属及电子产品贸易业务。受供股消息拖累，该股昨收报0.175港元，跌12.06%。

*大公报：

--诺亚集团旗下方舟信托昨日于香港正式开业。该集团董事长汪静波表示，内地客户对海外资产配置需求庞大，集团未来希望透过方舟信托，大力发展家族信托、企业信托及公益信托等服务。被问及会否分拆香港业务上市，她表示未有计划。现时诺亚集团管理资产规模1,500亿元人民币，客户总数超过6万人，而香港的资产规模约10亿美元（约78亿港元）左右。

--桑德国际 与桑德环境资源股份宣布成立桑德（天津）融资租赁公司，合营公司注册资本3,000万美元，双方各拥有50%权益。（完）

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