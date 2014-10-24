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亚洲 | 2014年 10月 24日 星期五 08:34 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月24日

路透香港10月24日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.757港元      )
                                                                                                                   
 美股道琼工业指数周四收高216.58，或1.32%，报16677.9点。因卡特彼勒和3M等企业的业绩强劲，但尾盘缩减涨幅，因有报道称，
 纽约市一家医院对一名从西非回国的医护人员进行埃博拉病毒测试。
                                                                                                                   
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅          成交量    ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       161.050    0.22      26406            12.493       0.42
 中国铝业                      10.550    0.67      34167             3.273       0.11
 中国移动                      56.990   -2.01     277857            88.414       0.36
 中国人寿                      42.610    1.65      28480            22.035       0.16
 中石油                       124.030    1.18      23301             9.621       0.22
 中石化                        85.700    1.29      39716             6.648       0.27
 汇丰控股            <HSBC.K   50.450    1.31    2005554            78.268       0.34
 中电信                        60.210   -1.54       9056             4.670      -0.42
 中国联通                      14.250   -1.32     153139            11.054       1.22
 兖州煤业                       7.870    0.64      15224             6.105      -0.90
 华能国际                      46.050    0.81      14706             8.930       0.91
 南方航空                      16.240    0.93       2472             2.519      -0.02
 东方航空                      16.800    0.90       3430             2.606      -0.52
 中芯国际                       5.090   -0.59       5463             0.790      -1.29
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