《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月24日

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透香港10月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.757港元 ) 美股道琼工业指数周四收高216.58，或1.32%，报16677.9点。因卡特彼勒和3M等企业的业绩强劲，但尾盘缩减涨幅，因有报道称， 纽约市一家医院对一名从西非回国的医护人员进行埃博拉病毒测试。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 161.050 0.22 26406 12.493 0.42 中国铝业 10.550 0.67 34167 3.273 0.11 中国移动 56.990 -2.01 277857 88.414 0.36 中国人寿 42.610 1.65 28480 22.035 0.16 中石油 124.030 1.18 23301 9.621 0.22 中石化 85.700 1.29 39716 6.648 0.27 汇丰控股 <HSBC.K 50.450 1.31 2005554 78.268 0.34 中电信 60.210 -1.54 9056 4.670 -0.42 中国联通 14.250 -1.32 153139 11.054 1.22 兖州煤业 7.870 0.64 15224 6.105 -0.90 华能国际 46.050 0.81 14706 8.930 0.91 南方航空 16.240 0.93 2472 2.519 -0.02 东方航空 16.800 0.90 3430 2.606 -0.52 中芯国际 5.090 -0.59 5463 0.790 -1.29
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%