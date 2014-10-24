版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 24日 星期五 09:06 BJT

埃博拉疫情：纽约一名医生埃博拉病毒检测呈阳性--纽约时报

纽约时报称，Spencer在贝尔维尤医院进行隔离治疗，美国疾病控制与预防中心将对其做进一步测试，以确定上述检测结果。

纽约市健康与心理卫生局稍早表示，正在追踪所有与该患者有过接触的人。

“我们了解到，极少数人与他有过直接接触”纽约市长Bill de Blasio在新闻发布会上说。(完)

(编译 杜明霞/王兴亚；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐