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亚洲 | 2014年 10月 24日 星期五 08:50 BJT

全球金市：金价下滑，因美元走强且经济数据强劲

本月欧元区企业表现远好于市场预期，同时中国制造业增速略微加快，不过美国制造业活动则创7月以来最慢增速，突显危机后的全球经济发展不平衡。

秘鲁贵金属矿商Hochschild 公布第三季产量减少，受Pallancata矿区品级降低及Arcata资产两周罢工影响，但该公司表示，仍可望顺利达成年度目标。

African Barrick Gold 紧缩全年成本目标，增加产出的同时进行裁员，以克服金价遽跌的冲击。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/陈宗琦/张若琪 审校 杜明霞/张涛/李爽)
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