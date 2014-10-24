版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 24日 星期五 08:54 BJT

国际油市：美国原油回跌至82美元下方，沙特减产消息影响淡化

业内消息人士周四表示，沙特9月原油供应比上月减少，当时一些OPEC成员国呼吁沙特减产以提振价格。上周油价跌至四年低点。

这位消息人士称，沙特9月原油日供应降至936万桶，8月为968.8万桶，但未说明下降原因。

本周美国原油仍有可能连续第四周周线下降，但布兰特原油在连跌四周后小幅上升。

奥巴马政府威胁对从伊斯兰国(Islamic State, IS)购买石油者实施制裁，以中断据称每天可给伊斯兰国带来100万美元收入的资金来源。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦/李爽 审校 张涛/许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐