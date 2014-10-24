国际油市：美国原油回跌至82美元下方，沙特减产消息影响淡化

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
业内消息人士周四表示，沙特9月原油供应比上月减少，当时一些OPEC成员国呼吁沙特减产以提振价格。上周油价跌至四年低点。
这位消息人士称，沙特9月原油日供应降至936万桶，8月为968.8万桶，但未说明下降原因。
本周美国原油仍有可能连续第四周周线下降，但布兰特原油在连跌四周后小幅上升。
奥巴马政府威胁对从伊斯兰国(Islamic State, IS)购买石油者实施制裁，以中断据称每天可给伊斯兰国带来100万美元收入的资金来源。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦/李爽 审校 张涛/许娜)
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%