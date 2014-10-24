《香港重要政经日程》--10月24日-11月3日

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
================== 今日重要政经消息=================
10月24日（周五）
-- 中国神华 公布第三季业绩。
-- 万科企业 公布第三季业绩。
-- 中国太保 公布第三季业绩。
-- 新华保险 公布第三季业绩。
-- 鞍钢 公布第三季业绩。
-- 紫金矿业 公布第三季业绩。
-- 华润水泥 公布第三季业绩。
================== 近期重要政经消息=================
10月27日（周一）
-- 公布9月份进出口数字。
-- 神州数码 公布第三季业绩。
-- 粤海投资 公布第三季业绩。
-- 广南集团 公布第三季业绩。
-- I.T 公布中期业绩。
-- 利信达 公布中期业绩。
-- 丽珠医药 公布第三季业绩。
-- 东北电气 公布第三季业绩。
-- 晨鸣纸业 公布第三季业绩。
-- 国药控股 公布第三季业绩。
10月28日(周二)
--09:00 中国北车 在中国举行股东特别大会。
--09:00 中铁建 在中国举行股东特别大会。
--09:30 大唐发电 在中国举行股东特别大会。
--10:00 新华保险 在中国举行股东特别大会。
--10:00 湖南有色 在中国举行股东特别大会。
--11:30 仪征化纤 在中国举行股东特别大会。
-- 中国人寿 公布第三季业绩。
-- 平安保险 公布第三季业绩。
-- 中国电信 公布第三季业绩。
-- 中国北车 公布第三季业绩。
10月29日（周三）
--09:00 中石油 在中国举行股东特别大会。
10月30日（周四）
-- 中银香港 公布第三季业绩。
-- 中海油服 公布第三季业绩。
-- 农行 公布第三季业绩。
-- 中国银行 公布第三季业绩。
-- 中国铝业 公布第三季业绩。
-- 中交建 公布第三季业绩。
-- 中国远洋 公布第三季业绩。
-- 民生银行 公布第三季业绩。
-- 中铁建 公布第三季业绩。
-- 南方航空 公布第三季业绩。
-- 中信证券 公布第三季业绩。
-- 中海集运 公布第三季业绩。
-- 中国南车 公布第三季业绩。
-- 中材股份 公布第三季业绩。
-- 中石化 公布第三季业绩。
--09:30 中铝国际 在中国举行股东特别大会。
--10:30 黛丽斯国际 股东周年大会。
--14:30 中国远洋 股东特别大会。
10月31日（周五）
--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行股东特别大会。
--14:30 第一拖拉机 在中国举行股东特别大会。
*11月3日（周一）
--10:00 美兰机场 在中国举行股东特别大会。
-- 公布9月份零售销售数字。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%