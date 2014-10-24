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货币新闻 | 2014年 10月 24日 星期五 09:13 BJT

亚洲金融市场：美股期货与美元下跌，因一纽约医师埃博拉检测呈阳性

路透东京10月24日 - 美股期货与美元周五下跌，此前有报导称一名纽约医生埃博拉病毒检测呈阳性反应。

标普500 e-mini股指期货 下跌0.6%，美元兑日圆 下跌0.3%至107.96日圆，之前低见107.88。

据媒体报导，一名从西非返回纽约的无国界医生组织成员经埃博拉病毒检测后为阳性反应。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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