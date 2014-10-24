港报财经评论：政经大需求，两类股吃香--经济日报10月24日

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
政经大需求，两类股吃香/林瑞芬
港股昨再度回软，跌0.3%至23,333收市；国指升0.1%至10,438收市；大市成交额低企505亿港元。市况疲弱依旧，投资取态保持审慎。美股周三先升后回，尾市回得急，与加国渥太华国会大楼发生枪击战有士兵身亡，怀疑为恐怖袭击有关，虽然事情发生在加国，但美国近年在中东区有不少仇口，随时都有恐袭机会，自然让投资者联想。地缘政治因素今年始终特别困扰环球股市，防不胜防。
最新根据Markit公布，汇丰中国10月份制造业采购经理人指数（PMI）初值，由9月份之50.2终值，升至50.4，为三个月高，亦高于市场预期之50.2。这可算是第四季经济回稳的好预示，随着中国内地近月不断推政策托经济，相信四季度经济表现趋稳，可止缓三季度的下调势。明显地，中国仍以固定投资来稳定经济增长，据今周国家发改委官网披露，对八大基建项目给予批覆，涉及金额超过1,500亿港元，计及今年铁路投资目标已上调至8,000亿港元，今年铁路投资的总体规模有望进一步上调至万亿港元，超过2010年8,427亿港元投资最高纪录。
至此，又有投资者疑虑中国内地又重锤推铁路高铁，恐怕又会出现过剩的后遗症。然而，沿中国推行高铁外交的思路推进，市场不单单是中国内地而又有海外市场配合的话，过剩的后遗症或可消除，暂不宜过虑。
初步估算国内企业今年以来获得的海外铁路类定单已超过千亿港元，目前中国正与二三十个国家商谈高铁合作。今年7月25日，由中国承建的土耳其“安伊高铁”正式通车，意味着中国高铁在海外承建专案实现“零的突破”。10月13日，中国与俄罗斯签署了“高铁合作备忘录”更具前景。俄罗斯计划优先修建全长803公里的莫斯科——喀山段，眼下动工在即，下一步将进行高铁招标，中国高寒动车大有机会顺利出口到俄罗。一旦莫斯科——喀山段高铁合作成功，后续的莫斯科至北京修建一条全长超过7,000公里的高铁项目更具憧憬。中国北车 月内，公布接获泰国及美国的定单。(B05)
中移动增长，寄望在明年/余少文
国企指数在牛熊分界线争持，红筹指数踏入待变阶段，市场焦点会是中国移动 能否出现突破，幸好其利淡因素已浮现，但在缺乏增长下，股价或先调整后才能再挑战100港元。中国内地股市昨日再跌，国企指数则力守俗称牛熊分界线的250天线，全日微升11点，收报10,438点，成交额回落至81亿港元，只有30%主板H股逆市上升；红筹指数跌38点或0.9%，收报4,399点，成交额53亿港元，电讯股拖低指数。
尽管待变结果是可大升也可大跌，但只要指数守住保历加通道中轴，相信向上机会较高；而国企和红筹指数的20天平均线现分别处于10,388点和4,459点，前者已重越中轴，惟指数只是刚收窄，或仍要横行一段时间才有方向，目前只有等待。
至于占中问题，相信会拖死香港，不管能否解决，已经弱化港府管治，也令社会撕裂，外资也会放缓投资，香港前景确实难寄予憧憬，更甚是中国内地推动沪港通、自贸区和前海等，会吸纳离岸资金，有指离岸资金达1.5万亿人民币，长远会令离岸市场变在岸化。尤其占中事件后，中国应会重新评估香港形势，担心香港长远会被边缘化，香港上市的中资股的风险溢价正上升，惟可能利好A股，又或没有在中国内地上市的中资股，如中移动等。
其实，红筹指数目前较国指弱势，电讯股是关键所在，只是中移动首三季业绩欠佳，暂未能支持指数。中移动首三季收入升4%，至4,812亿人民币，盈利则跌10%，至826亿人民币，符市场预期；其第三季盈利只有249亿人民币，同比跌12%，环比跌23%，也是七年来赚最少的第三季。当然，中移动盈利表现有季节性，第二和第四季最赚钱，但以第三季盈利作推算，中移动全年盈利不超过1,100亿人民币，与彭博综合证券商预测的1,083亿人民币相若，即今年盈利应会跌10%，第四季跌15%，是股价早年以及今年9月以来下跌的原因，只是定力不足，模拟组合所持的股份在今年中被震出仓，未能享受股价升越100港元的成功感！(B06)
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该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%