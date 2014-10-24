港报财经评论：政经大需求，两类股吃香--经济日报10月24日

政经大需求，两类股吃香/林瑞芬

港股昨再度回软，跌0.3%至23,333收市；国指升0.1%至10,438收市；大市成交额低企505亿港元。市况疲弱依旧，投资取态保持审慎。美股周三先升后回，尾市回得急，与加国渥太华国会大楼发生枪击战有士兵身亡，怀疑为恐怖袭击有关，虽然事情发生在加国，但美国近年在中东区有不少仇口，随时都有恐袭机会，自然让投资者联想。地缘政治因素今年始终特别困扰环球股市，防不胜防。

最新根据Markit公布，汇丰中国10月份制造业采购经理人指数（PMI）初值，由9月份之50.2终值，升至50.4，为三个月高，亦高于市场预期之50.2。这可算是第四季经济回稳的好预示，随着中国内地近月不断推政策托经济，相信四季度经济表现趋稳，可止缓三季度的下调势。明显地，中国仍以固定投资来稳定经济增长，据今周国家发改委官网披露，对八大基建项目给予批覆，涉及金额超过1,500亿港元，计及今年铁路投资目标已上调至8,000亿港元，今年铁路投资的总体规模有望进一步上调至万亿港元，超过2010年8,427亿港元投资最高纪录。

至此，又有投资者疑虑中国内地又重锤推铁路高铁，恐怕又会出现过剩的后遗症。然而，沿中国推行高铁外交的思路推进，市场不单单是中国内地而又有海外市场配合的话，过剩的后遗症或可消除，暂不宜过虑。

初步估算国内企业今年以来获得的海外铁路类定单已超过千亿港元，目前中国正与二三十个国家商谈高铁合作。今年7月25日，由中国承建的土耳其“安伊高铁”正式通车，意味着中国高铁在海外承建专案实现“零的突破”。10月13日，中国与俄罗斯签署了“高铁合作备忘录”更具前景。俄罗斯计划优先修建全长803公里的莫斯科——喀山段，眼下动工在即，下一步将进行高铁招标，中国高寒动车大有机会顺利出口到俄罗。一旦莫斯科——喀山段高铁合作成功，后续的莫斯科至北京修建一条全长超过7,000公里的高铁项目更具憧憬。中国北车 月内，公布接获泰国及美国的定单。(B05)

中移动增长，寄望在明年/余少文

国企指数在牛熊分界线争持，红筹指数踏入待变阶段，市场焦点会是中国移动 能否出现突破，幸好其利淡因素已浮现，但在缺乏增长下，股价或先调整后才能再挑战100港元。中国内地股市昨日再跌，国企指数则力守俗称牛熊分界线的250天线，全日微升11点，收报10,438点，成交额回落至81亿港元，只有30%主板H股逆市上升；红筹指数跌38点或0.9%，收报4,399点，成交额53亿港元，电讯股拖低指数。

尽管待变结果是可大升也可大跌，但只要指数守住保历加通道中轴，相信向上机会较高；而国企和红筹指数的20天平均线现分别处于10,388点和4,459点，前者已重越中轴，惟指数只是刚收窄，或仍要横行一段时间才有方向，目前只有等待。

至于占中问题，相信会拖死香港，不管能否解决，已经弱化港府管治，也令社会撕裂，外资也会放缓投资，香港前景确实难寄予憧憬，更甚是中国内地推动沪港通、自贸区和前海等，会吸纳离岸资金，有指离岸资金达1.5万亿人民币，长远会令离岸市场变在岸化。尤其占中事件后，中国应会重新评估香港形势，担心香港长远会被边缘化，香港上市的中资股的风险溢价正上升，惟可能利好A股，又或没有在中国内地上市的中资股，如中移动等。

其实，红筹指数目前较国指弱势，电讯股是关键所在，只是中移动首三季业绩欠佳，暂未能支持指数。中移动首三季收入升4%，至4,812亿人民币，盈利则跌10%，至826亿人民币，符市场预期；其第三季盈利只有249亿人民币，同比跌12%，环比跌23%，也是七年来赚最少的第三季。当然，中移动盈利表现有季节性，第二和第四季最赚钱，但以第三季盈利作推算，中移动全年盈利不超过1,100亿人民币，与彭博综合证券商预测的1,083亿人民币相若，即今年盈利应会跌10%，第四季跌15%，是股价早年以及今年9月以来下跌的原因，只是定力不足，模拟组合所持的股份在今年中被震出仓，未能享受股价升越100港元的成功感！(B06)

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