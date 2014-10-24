港报财经评论：美汇86.1成关键阻力位--信报10月24日

美汇86.1成关键阻力位/苏子

弱势货币已被各国央行视为提高经济竞争力及避免出现通缩的重要措施；因此，当某个国家的汇率出现一定程度的升幅后，自然会引起此国央行的高度警觉。届时，或利用出口术及其他的可行手段，目的是阻止汇率继续上升，以免经济竞争力被削弱或遭到通缩的威胁。

目前，炒汇似乎十分容易，只要见到某个国家有需要利用弱势货币政策来提高经济竞争力（如日本）或阻止通缩的出现（如欧罗区），故这些地方的货币，若采取逢高沽出的策略，输钱的机会率可说是超低！正因如此，结果目前市场对日圆以及欧罗这两大货币仍然保持着极度悲观的态度，看好其大方向的，可说是绝无仅有。

既然弱势货币措施已遭到各央行高度重视，十分让人怀疑，美国联储局及美国有关当局是否真的乐见美元继续出现一浪高于一浪的牛市上升浪。答案是否定的。

大家都知道一个事实，便是美国一旦进入加息周期，届时美元将不能避免遭到各路捕捉趋势的闲资推高，而美元一旦持续上升，美国有关当局又怎会不担心经济竞争力被削弱，因而影响目前看似甚佳的经济复苏步伐。因此，这亦解释了联储局主席耶伦为何一直不肯开腔为市场提供一个明确的加息时间表了，因为她亦不想美元过强影响经济。

目前大家也在猜测美国何时加息，其实在联储局有清晰答案告诉大家前，大家真的是在“靠估”而已。既然是估，即是存在出错的机会。因此，未来美元的走势相信并非如一些市场人士所预料般一定“升硬”，反而小心美元或在市场一片看好声中继续修正早前累积的巨大升幅，并向下作出更深的调整市。

短线而言，美元能否继续上升，一定要观察美汇指数有否动力顺利突破本月7日的86.10高位阻力。本周美汇指数暂时最高曾见85.92水平，暂时仍乏力触及上周的86.01高位及上述的关键阻力。倘若今日收市时，美汇指数仍乏力破关而上，并且更再次返回20天平均线支持以下波动及收市，相信下周美元较大机会再次向下寻底。(B08)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘