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货币新闻 | 2014年 10月 24日 星期五 08:57 BJT

芝加哥期市：大豆期货触及五周高位，有望创三年来最大单周涨幅

美国农业部证实收割进度落后于去年，在本周稍早曾给玉米与大豆期价提供支撑。

南美洲作物带乾燥的情况支撑美国大豆期货，不过最新天气预报比较有利于作物，令涨势受限。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 527.75 1.00 +0.19% +1.05% 496.91 73

CBOT玉米 360.25 0.50 +0.14% +2.05% 365.95 65

CBOT大豆 997.75 4.50 +0.45% +3.64% 948.04 69

CBOT稻米 $12.31 -$0.05 -0.44% -1.76% $12.62 30

美国原油 $81.82 -$0.27 -0.33% +1.61% $88.32 31

汇率

欧元/美元 $1.265 $0.000 +0.02% -0.01%

美元/澳元 0.875 -0.001 -0.17% -0.34%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/张若琪/陈宗琦；审校 杜明霞/张涛)
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