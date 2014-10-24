中国债市：质押券明确评级对应原则，交易所回购拟弱化评级依赖

路透上海10月24日 - 中国交易所质押式回购融资在逐步降低折扣系数后，又进一步明确评级对应原则控制风险。中国证券登记结算有限责任公司周四发布通知，明确回购质押券主体评级认定采用“债项评级对应主体评级基础上的孰低原则”，以解决发行人有多个不同评级产生的矛盾情况。

同时中国结算首次明确，在不断规范管理外部评级信息基础上，将继续研究完善回购风险管理制度，逐步采取综合措施弱化对外部评级的依赖。

刊登在中国结算网站上的《关于进一步完善回购风险管理相关措施的通知》称，一直以来，回购质押券的主体评级认定采用“债项评级对应原则”，即以发布债项评级的评级机构出具的主体评级结果作为该回购质押券的主体评级，并据此管理质押券的资格准入与折扣系数取值。

由于近年市场出现同一发债主体存在不同主体评级的情况，为进一步强化回购风险管理，现将质押券的主体评级认定原则进一步补充为“债项评级对应主体评级基础上的孰低原则“。

具体而言，发行人公开发行、且在沪深市场上市交易或挂牌转让的债券存在两只及以上情形的，以各只债券最新的评级结果为基础，选取最低的主体评级作为该发行人所有债券的主体评级。

发行人最低主体评级按以下原则确定：首先选取主体评级符号较低者；主体评级符号一致的，依次选取评级展望为负面、稳定、正面的评级结果。

债券发行时采用双评级的，按上款原则确定发行人的最低主体评级。已经挂牌的将依据通知的认定原则，重新认定质押券的主体评级。对于重新认定后不符合回购准入资格的债券，将分批逐步压缩清理。

中国结算并强调，对于发行人多只债券的归集与认定以及各只债券评级信息的获取，均以发行人提供的信息为准。因发行人未能真实、准确、及时、完整地提供债券及其评级信息所导致的一切后果，由发行人自行承担。（完）

欲浏览通知详情，请点选 here (发稿 徐永；审校 张喜良)