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亚洲 | 2014年 10月 24日 星期五 08:54 BJT

国泰君安期货：中国期指空头持续发力，短期行情或继续走弱

以下内容节选自10月24日的《期货日报》：

周四期指四合约前5名、前20名、净空特征明显会员净空持仓分别是1.94万、1.59万、2.02万手，环比减少500手、减少800手、增加900手。前两个指标连续两日增仓后有所减少，第三个指标连续三日增仓。10月14日以来净空持仓均处在1.43万-1.67万手区间，10月13日及之前的10个交易日，净空持仓均保持在2.1万手之上。10月合约交割前夕，净空持仓规模下降，至今尚未明显上移。考虑到近期总持仓量上行，净空单与总持仓量之比下降，净空持仓比处于较低水平运行，行情下跌过程中净空持仓如继续下降，期指或有掉头可能。

数据显示，最近8日，空头减仓意愿整体有所增强。8月29日至9月5日，期指从2,327.8点跃升至2,475.4点，随后启动一波下跌，9月22日运行至低点2,375.6点。9月23日至10月9日，期指行情最高至2,494.8点，隔日行情再度启动下跌。期指两波上涨，主力合约均未突破2,500点。如果主力合约继续在2,380点附近取得支撑，期指上涨的概率较大。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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