国泰君安期货：中国期指空头持续发力，短期行情或继续走弱

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
以下内容节选自10月24日的《期货日报》：
周四期指四合约前5名、前20名、净空特征明显会员净空持仓分别是1.94万、1.59万、2.02万手，环比减少500手、减少800手、增加900手。前两个指标连续两日增仓后有所减少，第三个指标连续三日增仓。10月14日以来净空持仓均处在1.43万-1.67万手区间，10月13日及之前的10个交易日，净空持仓均保持在2.1万手之上。10月合约交割前夕，净空持仓规模下降，至今尚未明显上移。考虑到近期总持仓量上行，净空单与总持仓量之比下降，净空持仓比处于较低水平运行，行情下跌过程中净空持仓如继续下降，期指或有掉头可能。
数据显示，最近8日，空头减仓意愿整体有所增强。8月29日至9月5日，期指从2,327.8点跃升至2,475.4点，随后启动一波下跌，9月22日运行至低点2,375.6点。9月23日至10月9日，期指行情最高至2,494.8点，隔日行情再度启动下跌。期指两波上涨，主力合约均未突破2,500点。如果主力合约继续在2,380点附近取得支撑，期指上涨的概率较大。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%