港报社评：不管对话有否共识，政改也须争取民心--信报10月24日

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
除了那些耳熟能详的口号之外，以雨伞作为图腾的占领运动近日最常听到的热话之一是「某某不代表我」。发表这一类言论的包括人数过千的一群公务员，他们在报章刊登公开信指出，政府人员协会及香港公务员总工会早前指摘政客煽动占中，不代表他们。
谁也不愿被代表，谁也不能代表谁，群龙无首的占领运动如何圆满收科，益发显得左右为难，即使运动发起者以及民主路上的同道中人呼吁撤退，总会有些满腔热血的理想主义者坚持「你不代表我」而决定留守，连法庭颁布的禁制令亦视若无睹。
至于政府方面，似乎对学联在对话期间与对话后两副态度颇不以为然，但我们认为特区政府此刻切勿意气用事，别以为与学联对话暂时没有共识，便对会面之时所提出的四点回应敷衍了事。
怎样争取更大民心，不妨参考民意调查。中大传播与民意调查中心最新一项调查结果显示，37.8%受访者表示支持占领运动，35.5%表示不支持，两者比率相若。可堪玩味的是，受访者倾向于接受「修订方案」。
简单来说，在支持与不支持占领运动人数差不多的情况之下，政府有机会透过改善提委会而争取民心，得到一半以上的市民支持通过方案，从而为这一次史无前例的公民抗命带来化解矛盾的出路，让愿意接受务实成果的示威者撤退回家。
说是修订方案也好，说是提委会民主化也好，此乃解决问题的突破点，一个负责任的政府不得不慎而重之，勿再因为漠视民意而让人高呼「政府不代表我」 。(A02)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%