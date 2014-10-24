券商观点：中国重点改革领域立法预计加快，法律将成权力有效约束--海通

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京10月24日 - 中国中共十八届四中全会明确将全面推进依法治国。国内券商--海通证券对此解读称，未来法律将成为权力的有效约束，而且会议提出立法和改革决策相衔接，意味着未来法律将是改革的保障，重点改革领域立法会加快。
“全面推进依法治国，有助于维护公平正义，”海通证券在点评报告中称，“过去中国长期权大于法，人治与法治难分，未来法律将成为权力的有效约束。”
该券商认为，这将主要体现在两方面，一是强化对行政权力的制约和监督，二是提出拓宽公民有序参与立法途径。
昨日闭幕的十八届四中全会明确了全面推进依法治国的重大任务，提出要增强司法独立性，推动实行审判权和执行权相分离的体制改革试点，最高人民法院设立巡回法庭；并要保障人民群众参与司法，完全人民陪审员制度。
同时，还要加强重点领域立法，加快完善体现权利公平、机会公平、规则公平的法律制度；实现立法和改革决策相衔接，做到重大改革于法有据、立法主动适应改革和经济社会发展需要。
“提出立法和改革决策相衔接，加强重点领域立法，意味着未来法律将是改革的保障，而重点改革领域的立法会加快，”海通指出。
该券商预计，未来将会有更多的改革政策出台，推动各领域的公平正义，具体包括保障市场公平竞争、促进要素公平交易、加强收入公平分配三大类。
“例如目前中国财税法律体系是短板、而国企改革相关法律依然空缺，未来《消费税法》、《房产税法》等立法或加快，《个人所得税法》、《国有资产法》或加快修订，”报告称。
海通指出，会议提出加快完善体现权利公平、机会公平、规则公平的法律制度，保障公民人身权、财产权、基本政治权利等各项权利不受侵犯，“这意味着改革的目的是进一步促进社会公平，未来中国发展目标或从速度至上转为公平优先，从部分先富走向共同富裕。”
此外，会议还表示要完善纠错问责机制，建立重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制。
“反腐彰显对行政权力问责的决心，但目前仍有重案未决，反腐事业任重道远，”海通称。中共第十八届中央纪检委第四次全体会议定于25日（周六）在北京召开。
十八届四中全会确认了中央政治局之前作出的给予李东生、蒋洁敏、杨金山、王永春、李春城、万庆良开除党籍的处分；并决定递补中央委员会候补委员马建堂、王作安、毛万春为中央委员会委员。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%