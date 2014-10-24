港报社评：为政治斗争毁司法权威，绝不值得--明报10月24日

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
占领运动即将满月，事态发展看来解决无期，生活、生计受影响市民和业界，纷纷谋求自救，除了有市民动手清除障碍物，还有包括运输在内的各方业界入禀法院，申请禁制令，要求占领者撤离。禁制令司法程序尚未完成，但初步情况显示，禁制令即使最终定案，占领者的执行意愿不高。这是极其严肃的问题。司法独立与权威是香港的基石、维持独特性之所系，若法庭的裁决被弃如敝屣或未能执行，香港成为无法无天的社会，所造成的伤害将难以癒合。
司法重视程序公义，业界申请禁制令，占领者提出反对都无问题，因为双方有同等机会在法庭申述主张，由法官裁决。若对裁决不服，相关人士还可以提出上诉，由上级法院审理，理论上可以直到终审法院为止。
反对禁制令一方的理据，不知道有什么真知灼见，只是若理据缺乏同理心，即使凭技术层面占得优势，占领获裁定合法，其合理性仍难以得到认同。
另有部分法律界人士在评论占领者抗拒禁制令时，一改他们过往对挑战法治、抗拒法庭裁决零容忍的态度，为占领者违反禁制令的做法护航，认为应该酌情处理，云云，明显有双重标准。
对法庭裁决的尊重绝对重要，不应该有丝毫妥协，特别是基于政治考量和政治目的之妥协，更要绝然抛弃，因为此例一开，法治将后患无穷。香港剩下的优势已经不多了，法治是少数的其中之一，若为政治斗争需要而动摇香港的法治根基，绝不值得，愚蠢至极。(A04)
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该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%