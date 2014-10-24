港报社评：为政治斗争毁司法权威，绝不值得--明报10月24日

占领运动即将满月，事态发展看来解决无期，生活、生计受影响市民和业界，纷纷谋求自救，除了有市民动手清除障碍物，还有包括运输在内的各方业界入禀法院，申请禁制令，要求占领者撤离。禁制令司法程序尚未完成，但初步情况显示，禁制令即使最终定案，占领者的执行意愿不高。这是极其严肃的问题。司法独立与权威是香港的基石、维持独特性之所系，若法庭的裁决被弃如敝屣或未能执行，香港成为无法无天的社会，所造成的伤害将难以癒合。

司法重视程序公义，业界申请禁制令，占领者提出反对都无问题，因为双方有同等机会在法庭申述主张，由法官裁决。若对裁决不服，相关人士还可以提出上诉，由上级法院审理，理论上可以直到终审法院为止。

反对禁制令一方的理据，不知道有什么真知灼见，只是若理据缺乏同理心，即使凭技术层面占得优势，占领获裁定合法，其合理性仍难以得到认同。

另有部分法律界人士在评论占领者抗拒禁制令时，一改他们过往对挑战法治、抗拒法庭裁决零容忍的态度，为占领者违反禁制令的做法护航，认为应该酌情处理，云云，明显有双重标准。

对法庭裁决的尊重绝对重要，不应该有丝毫妥协，特别是基于政治考量和政治目的之妥协，更要绝然抛弃，因为此例一开，法治将后患无穷。香港剩下的优势已经不多了，法治是少数的其中之一，若为政治斗争需要而动摇香港的法治根基，绝不值得，愚蠢至极。(A04)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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