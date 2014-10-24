光大期货：大商所玉米期价寻底，现货加速下跌

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
以下内容节选自10月24日的《期货日报》：
进入10月以后，随着玉米现货市场新玉米上市步伐加快，玉米现货价格下跌速度及幅度也在不断加快。受玉米现货价格加速下跌影响，上周五至本周四大连玉米期货主力1501合约已连续四天收阴。截至10月22日期货收盘，玉米主力1501合约累计下跌27元/吨，价格跌幅1.14%。
玉米收储政策即将出台。10月中下旬，随着现货玉米收购进入尾声，玉米现货市场关注焦点开始由新玉米上市转向国储玉米收储政策出台。在9月22日举办的玉米产业大会中，以通威股份、双胞胎集团、海大饲料等玉米贸易、加工企业为代表的大型企业集团一致认为2014—2015年度玉米市场决定性因素仍是收储政策。
美国农业部10月供需报告再度确认美国及全球玉米丰产预期，美玉米处于低位区间。国内新玉米上市进度加快，玉米现货市场呈现出阶段性价格底部。期货市场中，考虑到11-12月临储玉米收储政策即将出台，在新玉米收储政策公布前，玉米期货价格延续底部振荡，大连玉米期货主力1501合约振荡区间预计为2320-2380元/吨。(完)
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该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%