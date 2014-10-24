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亚洲 | 2014年 10月 24日 星期五 09:15 BJT

光大期货：大商所玉米期价寻底，现货加速下跌

以下内容节选自10月24日的《期货日报》：

进入10月以后，随着玉米现货市场新玉米上市步伐加快，玉米现货价格下跌速度及幅度也在不断加快。受玉米现货价格加速下跌影响，上周五至本周四大连玉米期货主力1501合约已连续四天收阴。截至10月22日期货收盘，玉米主力1501合约累计下跌27元/吨，价格跌幅1.14%。

玉米收储政策即将出台。10月中下旬，随着现货玉米收购进入尾声，玉米现货市场关注焦点开始由新玉米上市转向国储玉米收储政策出台。在9月22日举办的玉米产业大会中，以通威股份、双胞胎集团、海大饲料等玉米贸易、加工企业为代表的大型企业集团一致认为2014—2015年度玉米市场决定性因素仍是收储政策。

美国农业部10月供需报告再度确认美国及全球玉米丰产预期，美玉米处于低位区间。国内新玉米上市进度加快，玉米现货市场呈现出阶段性价格底部。期货市场中，考虑到11-12月临储玉米收储政策即将出台，在新玉米收储政策公布前，玉米期货价格延续底部振荡，大连玉米期货主力1501合约振荡区间预计为2320-2380元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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