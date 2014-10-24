港报社评：议员“堵塞”议会，破坏甚于堵路--星岛日报10月24日

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
立法会昨天举行第二次大会，「人民力量」的陈伟业与陈志全故意缺席，加上一批议员迟到，终因人数不足流会，设立创新及科技局的议案又再被拖延，不知何时可以通过。泛民议员欲「玩残」政府的拖延战，近日已分头展开，以声援占领运动。这场「堵塞议会」的不合作运动，可能令政府运作停摆，造成的破坏更甚于堵路。
自从上月大专学生罢课掀起占领风暴，发展至全球注目的「大事件」，整场运动由学联等学生组织主导，学生领袖成为了舞台上的主角，占中三子一直只能靠边站，泛民议员就更加沦为茄喱啡，扮演路人甲。
泛民议员深知在运动中「无所事事」，将会失去占领运动参与者和同情者的支持，大大削弱其「基本盘」，对日后竞选十分不利。
为了展示他们的威力，早前立法会工务小组委员会及人事编制委员会报名期限届满前，泛民议员发动「突袭」，大举报名加入，结果取得小组委员会过半数议席，日后将可肆无忌惮地拖议案的后腿，令政府动弹不得。
泛民议员为抢得抗争角色，不惜「堵塞」议会，对民生的破坏力比占领运动更大。但这好比「七伤拳」，政府虽受创，他们同样内伤。最近的民调已显示，几位泛民议员的民望分都大跌，这与部分市民不满「占中」有关，如果他们继续在议会「搞破坏」，得分只会再挫，最后陷至两面不是人的境地。(A06)
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该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%