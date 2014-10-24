港报社评：议员“堵塞”议会，破坏甚于堵路--星岛日报10月24日

立法会昨天举行第二次大会，「人民力量」的陈伟业与陈志全故意缺席，加上一批议员迟到，终因人数不足流会，设立创新及科技局的议案又再被拖延，不知何时可以通过。泛民议员欲「玩残」政府的拖延战，近日已分头展开，以声援占领运动。这场「堵塞议会」的不合作运动，可能令政府运作停摆，造成的破坏更甚于堵路。

自从上月大专学生罢课掀起占领风暴，发展至全球注目的「大事件」，整场运动由学联等学生组织主导，学生领袖成为了舞台上的主角，占中三子一直只能靠边站，泛民议员就更加沦为茄喱啡，扮演路人甲。

泛民议员深知在运动中「无所事事」，将会失去占领运动参与者和同情者的支持，大大削弱其「基本盘」，对日后竞选十分不利。

为了展示他们的威力，早前立法会工务小组委员会及人事编制委员会报名期限届满前，泛民议员发动「突袭」，大举报名加入，结果取得小组委员会过半数议席，日后将可肆无忌惮地拖议案的后腿，令政府动弹不得。

泛民议员为抢得抗争角色，不惜「堵塞」议会，对民生的破坏力比占领运动更大。但这好比「七伤拳」，政府虽受创，他们同样内伤。最近的民调已显示，几位泛民议员的民望分都大跌，这与部分市民不满「占中」有关，如果他们继续在议会「搞破坏」，得分只会再挫，最后陷至两面不是人的境地。(A06)

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