券商观点：中国料加强人大监督工作，消除人治痼疾--华创

路透北京10月24日 - 中国中共十八届四中全会公报提出全面推进依法治国，华创证券宏观团队最新报告认为，新一轮的依法治国是继1997年提出依法治国方针的2.0版本，目标是尊重宪法权威、消除人治痼疾。

华创证券分析称，四中全会的最大突破可能来自于“依宪治国，依宪执政”的新提法。“宪法高于一切”，应当会提出进一步健全宪法实施监督机制和程序的措施，加强人大监督工作。

“加大全国人大直接立法力度，不再让部门过多进行替代起草法律条文，防止部门利益和地方利益固化...未来加大人大直接立法，会促使部门从‘依法打架’走向‘依法行政’。”华创表示。

在改革推进的关键进程中，推进依法治国将凝聚改革共识。华创指出，要确保在法治轨道上推进改革，并通过法制和制度重构政府和市场的边界，包括开放市场、向市场放权、加大国企改革等。

针对近来的反腐形势，华创称，依法治国并不是为反腐画分号，而是将反腐制度化，寻求治本之策。

华创报告认为有可能成立反腐败局，整合纪检、审计、监察、反贪局等机构职能，改变过去龙多不治水的格局，进一步强化中纪委权力，使反腐败体系成为“拳头”。

据该券商引用的数据，目前中国有全国性法律236部，600多项国务院行政法规，8,600多项地方性行政法规，庞大的部门和地方立法形成了地方和部门保护主义。

华创并称，推进司法体系的垂直管理，亮点在于去地方化、去行政化。省级以下的法院、检察院垂直管理，人、财、物全部统一管理，避免党权和行政权过度介入司法。