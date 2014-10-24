《全球重要经济事件一览表》--10月24日-10月31日

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
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10月24日(五)
米兰--欧洲央行执委普雷特参加国际银行业会议。会议主题为“银行业的机构性改革”(0820)。
10月26日(日)
法兰克福--欧洲央行公布综合评估结果(1000)。
法兰克福--德国央行理事Andreas Dombret召开记者会(1200)。
10月27日(一)
伦敦--英国央行副总裁夏菲克在伦敦政治经济学院发表演说(1830)。
多伦多--多伦多全球论坛(至10月28日)。加拿大财长奥利佛、Enbridge执行长Al Monaco和Caisse执行长Michael Sabia将发表讲话。
悉尼--澳洲央行金融稳定委员会主席Luci Ellis将出席澳洲住房与都市研究协会(Australian Housing and Urban Research Institute)小组讨论(0700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至10月28日)。
10月28日(二)
华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议。
奥斯陆--挪威央行公布金融稳定报告。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定。
10月29日(三)
华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。
挪威--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与全球股票交易主管Oyvind Schanke发表谈话。
10月30日(四)
多伦多--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)、加拿大国际贸易部长法斯特(Ed Fast)和墨西哥经济部长瓜哈尔多(Ildefonso Guajardo)将出席为期两天的“竞争力”会议(至10月31日)。
惠灵顿--新西兰央行公布官方现金利率(OCR)。
马德里--西班牙央行总裁林德将参加题目为“欧元区央行的角色”的主题讨论(1815)。
10月31日(五)
巴塞罗那--西班牙央行总裁林德出席该国央行协助举办的一研讨会开幕式(0800)。
罗马--意大利央行总裁韦斯科、经济部长帕多安以及意大利银行协会主席Antonio Patuelli参加年度世界储蓄日活动(0930)。
东京--日本央行召开货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 杜明霞)
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%