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亚洲 | 2014年 10月 24日 星期五 09:26 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月24日-10月31日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间   国家   规模     发行细节
 10/27  1350   法国            标售国库券(BTF)
 10/28         意大            标售零息/BTP债券
               利              
 10/28         日本            标售两年期公债
 10/28         美国            发售两年期公债
 10/29         美国            发售五年期公债
 10/29         美国            发售两年期浮息债券
 10/29         德国   40亿欧   标售10年期联邦债券
                      元       
 10/29         意大            标售国库券
               利              
 10/30         美国            发售七年期公债
                               
 10/30         意大            中长期公债标售
               利              
 10/30         日本            三个月期贴现国库券标
                               售
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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