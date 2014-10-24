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债券 | 2014年 10月 24日 星期五 10:11 BJT

基金产业：10月22日止当周美国股票基金净流出82亿美元--理柏

路透纽约10月23日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，美国基金投资者在10月22日止当周从股票基金净撤出82亿美元资金。

但净流出完全来自上市交易基金(ETF)，ETF流出金额为92.3亿美元。而股票共同基金当周吸引10.5亿美元净流入资金。

股票共同基金一般为零售投资人购买，上市交易基金则为机构投资人购买。应税债券基金则为净流入62亿美元。

美国的欧洲股票基金净流出9.58亿美元，此前一周则创下净流出纪录。贷款参与基金净流出17亿美元，为2011年8月以来最大此类流出。(完)
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