中国债市动态：消息淡静现券和IRS窄幅震荡，30年国债结果指示意义不强

金属期市：期铜温和上涨，但分析师警告市场前景较弱
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
路透上海10月24日 - 中国银行间债市周五现券收益率和IRS(利率互换)先涨后跌，但变化幅度有限。目前市场对后市仍维持谨慎乐观预期，惟消息寡淡，向上向下动力均不强劲，因此只能窄幅震荡。
一级市场上，今日上午有财政部30年国债和进出口行四期新债招标。其中30年期国债利率略低于预期，不过流动性不足缺陷，致结果指示意义不大。
上海一银行交易员表示，早盘现券收益率和IRS均先涨后跌，“预期并无变化，所以震荡。”
财政部稍早招标的30年期固息国债利率略低于预期，现券整体乐观情绪仍在，从10年和30年国债利差来看，50个bp(基点)左右的利差基本符合预期，因此该债定位合理。
剩余期限约9.2年的国开行固息债140205券最新报价 在4.38%/4.35%，上日尾盘为4.39%/4.36%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报95.450元人民币，较上日结算价跌0.042元，或0.04%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透台北4月28日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超32.78亿台 币，连六个交易日买超共计361.93亿台币。 三大法人今日合计买超25.08亿台币，上交易日修正后为买超27.70亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/28 +32.78 +25.08 4/27 +36.40 +27.70r 4/26 +111.53r +115.67r 4/25 +130.72 +143.32r 4/24 +25.32 +21.14r 4/21 +25.17 +25.48r 4/20 -5.84 -14.16r 4/19 -109.6