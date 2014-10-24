中国债市动态：消息淡静现券和IRS窄幅震荡，30年国债结果指示意义不强

路透上海10月24日 - 中国银行间债市周五现券收益率和IRS(利率互换)先涨后跌，但变化幅度有限。目前市场对后市仍维持谨慎乐观预期，惟消息寡淡，向上向下动力均不强劲，因此只能窄幅震荡。

一级市场上，今日上午有财政部30年国债和进出口行四期新债招标。其中30年期国债利率略低于预期，不过流动性不足缺陷，致结果指示意义不大。

上海一银行交易员表示，早盘现券收益率和IRS均先涨后跌，“预期并无变化，所以震荡。”

财政部稍早招标的30年期固息国债利率略低于预期，现券整体乐观情绪仍在，从10年和30年国债利差来看，50个bp(基点)左右的利差基本符合预期，因此该债定位合理。

剩余期限约9.2年的国开行固息债140205券最新报价 在4.38%/4.35%，上日尾盘为4.39%/4.36%。