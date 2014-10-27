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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 13:08 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月27日

路透上海10月27日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的
联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场
操作等多重因素影响。

    以下为本周内(10月27日-10月31日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行 
    --------------------------------------------------------------------------------------    
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
    
    10/27        沪   宁波精达  732088     2,000       8.57       22.91    海通证券  10/30
    10/27        沪   合锻股份  732011     4,500       4.26       22.42    国元证券  10/30
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金8,622.1亿元人民币，详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ---------------------------------------------------------------------------------------    
    发债主体    规模     期限     债券类型      缴款时间           备注
               (亿元)   
         
    财政部      281.8     7年     固息国债     10/23-10/27       
    财政部      260      30年     固息国债     10/27-10/29
    财政部      150      三个月   贴现国债     10/28-10/30
    财政部      280       5年     固息国债     10/30-11/3
    国开行      240  1/3/5/7/10年 固息增发债     周一       今年第23、25、24、21和22期增发债
    进出口行     50       5年     固息增发债     周一            2011年第14期增发债
    进出口行     50       3年     固息增发债     周一            2014年第68期增发债
    进出口行     50       5年     固息增发债     周二            2014年第69期增发债
    进出口行     50       7年     固息金融债     周二    
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    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                    (亿元)     
    
    进出口行       固息金融债        150         上周六(25日)
    长江三峡集团   中期票据           80         上周日(26日)
    中电投财务     固息金融债         50         周二
    农发行         固息金融债        100         周四
    财政部         固息国债          282.5       周五    
    
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
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    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
       --           --          400       400
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    3.本周新股资金解冻
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    申购日  简称   发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日
    
    10/23 地尔汉宇  3,400        19.30       --            --              --       10/28
    10/23 科隆精化  1,700        16.45       --            --              --       10/28
    10/23 九强生物  3,111        14.32       --            --              --       10/28
    10/24 海 洋 王 不超过5,000    8.88       --            --              --       10/29
    10/24 萃华珠宝 不超过3,768   11.92       --            --              --       10/29
    10/24 中电电机 不超过2,000   14.88       --            --              --       10/29
    10/24 石英股份 不超过5,595    6.45       --            --              --       10/29
    10/24 中科曙光 不超过7,500    5.29       --            --              --       10/29
    10/24 黑猫股份 不超过12,000   6.15       --            --              --       10/29
    10/27 宁波精达  2,000         8.57       --            --              --       10/30
    10/27 合锻股份 不超过4,500    4.26       --            --              --       10/30
    ====================================================================================(完)

 (整理 李宏薇；审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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