《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月27日

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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路透上海10月27日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的 联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场 操作等多重因素影响。 以下为本周内(10月27日-10月31日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 10/27 沪 宁波精达 732088 2,000 8.57 22.91 海通证券 10/30 10/27 沪 合锻股份 732011 4,500 4.26 22.42 国元证券 10/30 --------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金8,622.1亿元人民币，详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 281.8 7年 固息国债 10/23-10/27 财政部 260 30年 固息国债 10/27-10/29 财政部 150 三个月 贴现国债 10/28-10/30 财政部 280 5年 固息国债 10/30-11/3 国开行 240 1/3/5/7/10年 固息增发债 周一 今年第23、25、24、21和22期增发债 进出口行 50 5年 固息增发债 周一 2011年第14期增发债 进出口行 50 3年 固息增发债 周一 2014年第68期增发债 进出口行 50 5年 固息增发债 周二 2014年第69期增发债 进出口行 50 7年 固息金融债 周二 ======================================================================================= 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 进出口行 固息金融债 150 上周六(25日) 长江三峡集团 中期票据 80 上周日(26日) 中电投财务 固息金融债 50 周二 农发行 固息金融债 100 周四 财政部 固息国债 282.5 周五 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 400 400 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 10/23 地尔汉宇 3,400 19.30 -- -- -- 10/28 10/23 科隆精化 1,700 16.45 -- -- -- 10/28 10/23 九强生物 3,111 14.32 -- -- -- 10/28 10/24 海 洋 王 不超过5,000 8.88 -- -- -- 10/29 10/24 萃华珠宝 不超过3,768 11.92 -- -- -- 10/29 10/24 中电电机 不超过2,000 14.88 -- -- -- 10/29 10/24 石英股份 不超过5,595 6.45 -- -- -- 10/29 10/24 中科曙光 不超过7,500 5.29 -- -- -- 10/29 10/24 黑猫股份 不超过12,000 6.15 -- -- -- 10/29 10/27 宁波精达 2,000 8.57 -- -- -- 10/30 10/27 合锻股份 不超过4,500 4.26 -- -- -- 10/30 ====================================================================================(完) (整理 李宏薇；审校 边竞)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不