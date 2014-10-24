新债招标：中国进出口行三年增发债收益率4.1229%--业内人士

路透上海10月24日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的五年期固息增发债(剩余期限约1.78年)中标收益率为4.0997%，同时发行的三年期固息增发债中标收益率4.1229%。
业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为1.74倍和2.57倍。
进出口行另外两期五年（今年第69期增发）及七年固息债将在北京时间11:30结束投标。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，两年、三年、五年和七年期最新收益率为4.0397%、4.1945%、4.3647%和4.4824%。
上述四期债为该行今年第70-73期债。第70期为2011年第14期 五年债增发，实际剩余期限1.78年；第71-72期分别为第68和69期增发债，期限三年和五年；第73期为新发债，期限七年。具体发行条款如下：
70期 71期 72期 73期
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 五年固息 三年固息 五年固息 七年固息
(实际剩余期1.78年)
中标方式 单一价格中标 单一价格中标 单一价格中标 单一利率中标
起息日 2011年8月4日 10月21日 10月21日 10月28日
缴款日 10月27日 10月27日 10月28日 10月28日
分销期 10/24-10/27 10/24-10/27 10/24-10/28 10/24-10/28
上市日 10月31日 10月31日 11月3日 11月3日
基本承销额 无 无 无 无
发行手续费 0.05% 0.05% 0.10% 0.10%
票面利率 4.60% 4.20% 4.34% --
---------------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)