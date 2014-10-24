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货币新闻 | 2014年 10月 24日 星期五 10:26 BJT

中国经济：今年GDP预计增长7.4%，出口增幅维持在约6%--国研中心专家

路透北京10月24日 - 中国官方智库--国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌周五称，中国今年GDP增幅预计7.4%，2015年有条件争取7%的增幅。

他在国新办举行的新闻发布会上表示，今年全年出口增幅应维持在6%左右，未来几年外贸增幅预计会在5-10%的区间。

中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，降至五年半低点；但同时，9月规模以上工业增加值同比增长8%，较8月低点高出1.1个百分点，暂时缓解对经济下行的担忧。 （完） (发稿 沈燕；撰写 谢衡; 审校 曾祥进)
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