中国经济：今年GDP预计增长7.4%，出口增幅维持在约6%--国研中心专家

欧元债市：德法公债利差收窄，法国大选前马克龙电视辩论的表现安抚市场

路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。