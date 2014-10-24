中国经济：今年GDP预计增长7.4%，出口增幅维持在约6%--国研中心专家

欧元债市：德法公债利差收窄，法国大选前马克龙电视辩论的表现安抚市场
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透北京10月24日 - 中国官方智库--国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌周五称，中国今年GDP增幅预计7.4%，2015年有条件争取7%的增幅。
他在国新办举行的新闻发布会上表示，今年全年出口增幅应维持在6%左右，未来几年外贸增幅预计会在5-10%的区间。
中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，降至五年半低点；但同时，9月规模以上工业增加值同比增长8%，较8月低点高出1.1个百分点，暂时缓解对经济下行的担忧。 （完） (发稿 沈燕；撰写 谢衡; 审校 曾祥进)
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
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路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。