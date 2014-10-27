《中国债券市场每日交易备忘》--10月27日

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部150亿元人民币三个月期贴现国债上午9:30-10:30招标 厦门路桥建设集团2亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和招行主承 中国中冶 30亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和北京银行主承 北京国资管理中心10亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和北京银行主承 江苏交通控股30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交通银行和浦发银行主承 强生控股 4.25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，上海银行主承 大同煤矿集团25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承 新疆中泰集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 安徽高速公路控股集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和兴业银行主承 北京首都公路发展集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 洛娃科技实业集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，华夏银行主承 宝钢集团广东韶关钢铁10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，建行和光大银行主承 武汉商贸国有控股集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 上海银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2898% 浙商银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5501% 浦发银行 5亿元六个月期同业存单10:00-11:00招标发行 浦发银行10亿元三个月期同业存单10:00-11:00招标发行 ============================================================================ 二、新债上市： 进出口行50亿元三年期固息债140368，票面利率4.20% 进出口行50亿元五年期固息债140369，票面利率4.34% 广西北部湾银行20亿元三年期固息债1420020，票面利率6.08% 无锡农商行15亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1421011，票面利率6.26% 中国铝业 30亿元九个月期超短融011420007，票面利率4.59% 云南能源投资集团10亿元九个月期超短融011499043，票面利率4.5% 昆明钢铁控股5亿元九个月期超短融011499044，票面利率4.9% 首都机场集团20亿元九个月超短融011465003，票面利率4.20% 招商证券 30亿元三个月短融071401013，票面利率4.16% 大连装备投资集团10亿元一年期短融041451060，票面利率4.48% 瑞泰科技 1.5亿元一年期短融041469056，票面利率6.6% 江苏交通控股15亿元六个月期短融041456047，票面利率4.49% 新疆投资发展集团5亿元一年期短融041459068，票面利率4.63% 同方股份 7亿元三年期中票101469024，票面利率4.95% 新疆天业集团6亿元五年期中票101460040，票面利率5.6% 福建能源集团10亿元五年期中票101460039，票面利率4.99% 铁路总公司100亿元五年期中票101451047，票面利率4.73% 新疆投资发展集团5亿元五年期中票101459056，票面利率5.37% 上海复星高科技集团20亿元三年期中票101464041，票面利率5.05% 山西晋城无烟煤矿业集团30亿元五年期中票101453027，票面利率5.81% ============================================================================ 三、缴款： 进出口行50亿元五年期(实际剩余期限1.78年)固息增发债110314，发行价格101.88元 进出口行50亿元三年期固息增发债140368，发行价格100.28元 财政部281.8亿元七年期固息国债140024，票面利率3.70% 国开行40亿元七年期固息增发债140221，发行价格106元 国开行40亿元10年期固息增发债140222，发行价格106.72元 国开行50亿元一年期固息增发债140223，发行价格100.84元 国开行50亿元五年期固息增发债140224，发行价格103.40元 国开行60亿元三年期固息增发债140225，发行价格100.93元 鹿城农商行10亿元三年期小微企业贷款专项金融债1421014，票面利率5.70% 渤海银行31亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1428019，票面利率6.10% 西安世园投资集团12亿元七年期固息债1480528，票面利率6.20% 国电集团30亿元九个月期超短融 五矿集团20亿元九个月期超短融 酉阳县桃花源旅游投资集团2亿元一年期短融 新兴铸管新疆控股集团2.5亿元一年期短融 小商品城 10亿元一年期短融 华工科技 5亿元一年期短融 中广核风电10亿元一年期短融簿 厦门海沧投资集团6亿元一年期短融 中科实业集团控股6亿元三年期中票 广西投资集团10亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 广东省广晟资产公司15亿元五年期浮息(一年定存基准)中票0982141到期兑付，基本利差2.20% 华融资产管理公司5.20亿元278日优先A-2档资产支持证券1489002到期兑付，票面利率6.90% 华融资产管理公司2.42亿元278日优先B档资产支持证券1489003到期兑付，票面利率7.00% 进出口行0.83亿元319日浮息(一年定存基准)优先B档资产支持证券1387012到期兑付，基本利差4.50% 进出口行1.25亿元319日次级档零息资产支持证券1387013到期兑付 兴业银行 15亿元249日优先A1-1档资产支持证券1489005到期兑付，票面利率6.40% 北京银行 18亿元159日A-1级资产支持证券1489040到期兑付，票面利率5.10% 进出口行150亿元三年期固息债110317到期兑付，票面利率4.04% 红豆集团7亿元一年期短融041352039到期兑付，票面利率6.38% 开滦(集团)9亿元一年期短融041356040到期兑付，票面利率5.68% 山东魏桥创业集团10亿元一年期短融041358076到期兑付，票面利率6.00% 浙江省铁路投资集团5亿元一年期短融041359071到期兑付，票面利率5.50% 晨鸣纸业 20亿元一年期短融041362038到期兑付，票面利率5.80% 民生银行 10亿元三个月期同业存单111415008到期兑付，发行价98.8元 光明食品(集团)20亿元六个月期超短融011486002到期兑付，票面利率4.80% 长江三峡集团80亿元三年期中票1182287到期兑付，票面利率5.24% 06京投债 068019付息 07国开21 070221付息 13豫日报MTN001 101364009付息 10天业债 1080133付息 10广晟债 1080134付息 10华新MTN2 1082190付息 11汉江MTN1 1182286付息 11地方债08 119108付息 12黄石城投债 1280355付息 12保利债 1280356付息 12苏州城投债 1280357付息 12中水务MTN2 1282420付息 12湘高速MTN2 1282421付息 12渝轻纺MTN1 1282422付息 12南网MTN1 1282423付息 12沪城建MTN1 1282424付息 12苏国资MTN1 1282425付息 12宝山SMECN1 1283028 05建元1A 05310110付息 05建元1B 05310120付息 05建元1C 05310130付息 05建元１S 05310140付息 07建元1A 0731011付息 07建元1B 0731012付息 07建元1C 0731013付息 09邕水务 0980145付息 11国开58 110258付息 11南平高速债 1180149付息 11晋煤MTN1 1182288付息 11电网MTN2 1182289付息 11南网MTN1 1182290付息 11祁水泥MTN1 1182291付息 11彩虹MTN1 1182292付息 14平安01 128001付息 14平安02 128002付息 12锡东债 1280358付息 12西矿集团债 1280359付息 12张建发债 1280360付息 12盐城城南债 1280361付息 12曲公路债 1280362付息 12盐城东方债 1280363付息 12莞路桥MTN1 1282426付息 12瓮福MTN1 1282427付息 12南车集MTN2 1282428付息 12广汇MTN2 1282429付息 12湖交投MTN2 1282430付息 12农垦MTN1 1282431付息 12北部湾MTN1 1282432付息 12山钢MTN1 1282433付息 12云机场MTN1 1282434付息 12闽高速MTN2 1282435付息 13发元1A 1385011付息 13发元1B 1385012付息 14兴元1A1-2 1489006付息 14兴元1A2 1489007付息 14兴元1B 1489008付息 14中银1A 1489016付息 14中银1B 1489017付息 14招商1A 1489019付息 14招商1B 1489020付息 14招商2A 1489022付息 14招商2B 1489023付息 14农银1A1 1489025付息 14农银1A2 1489026付息 14农银1B 1489027付息 14东元1B 1489030付息 14工元1A 1489032付息 14工元1B 1489033付息 14京元1A2 1489041付息 14京元1B 1489042付息 14甬银1A1 1489050付息 14甬银1A2 1489051付息 14甬银1B 1489052付息 14宝元1A 1489056付息 14宝元1B 1489057付息 14台银1A 1489070付息 14邮元1A 1489076付息 14邮元1B 1489077付息 14交银1A1 1489078付息 14交银1A2 1489079付息 14交银1B 1489080付息 14顺元1A 1489082付息 14顺元1B 1489083付息 14农银2A1 1489090付息 14农银2A2 1489091付息 14农银2B 1489092付息 14苏元1A 1489094付息 14苏元1B 1489095付息 14汉银1A 1489097付息 14汉银1B 1489098付息 14鑫宁1A1 1489100付息 14鑫宁1A2 1489101付息 14鑫宁1B 1489102付息 14渤银1A1 1489112付息 14渤银1A2 1489113付息 14渤银1B 1489114付息 14招商3A 1489116付息 14招商3B 1489117付息 14长元1A 1489119付息 14长元1B 1489120付息 14九银1A 1489128付息 14九银1B 1489129付息 14徽行1A 1489131付息 14徽行1B 1489132付息 09中航工债固 0980146付息 09中航工债浮 0980147付息 09绍交投债 0980149付息 10句容福地债 1080137付息 11铁道03 1180147付息 11铁道04 1180148付息 14福元1A 1489044付息 14福元1B 1489045付息 14东风1A 1489054付息 14华驭1A 1489064付息 14华驭1B 1489065付息 14信银1A1 1489072付息 14信银1A2 1489073付息 14信银1B 1489074付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国人民银行研究局局长陆磊称，互联网金融对传统金融带来宏观冲击和微观的结构性冲击，需要重新对互 联网金融进行评价和设计监管模式。 --中国全国中小企业股份转让系统有限责任公司（俗称新三板）副总经理高振营透露，新三板正在探索私募股 权投资基金（PE）、风险投资基金（VC）等机构参与做市的可能性。到今年底，新三板挂牌公司总数将突破1,500 家。 10/28公布1-9月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 丁淑琴/吴芳； 审校 李宏薇)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不