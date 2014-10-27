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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 09:34 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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   一、新债发行：
        
   中国财政部150亿元人民币三个月期贴现国债上午9:30-10:30招标
   厦门路桥建设集团2亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和招行主承
   中国中冶 30亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和北京银行主承
   北京国资管理中心10亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和北京银行主承
   江苏交通控股30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交通银行和浦发银行主承
   强生控股 4.25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，上海银行主承
   大同煤矿集团25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承
   新疆中泰集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承
   安徽高速公路控股集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和兴业银行主承
   北京首都公路发展集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承
   洛娃科技实业集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，华夏银行主承
   宝钢集团广东韶关钢铁10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，建行和光大银行主承
   武汉商贸国有控股集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 
   上海银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2898%
   浙商银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5501%
   浦发银行 5亿元六个月期同业存单10:00-11:00招标发行
   浦发银行10亿元三个月期同业存单10:00-11:00招标发行  
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   二、新债上市：    
    
   进出口行50亿元三年期固息债140368，票面利率4.20% 
   进出口行50亿元五年期固息债140369，票面利率4.34%  
   广西北部湾银行20亿元三年期固息债1420020，票面利率6.08% 
   无锡农商行15亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1421011，票面利率6.26%
   中国铝业 30亿元九个月期超短融011420007，票面利率4.59%
   云南能源投资集团10亿元九个月期超短融011499043，票面利率4.5%       
   昆明钢铁控股5亿元九个月期超短融011499044，票面利率4.9%
   首都机场集团20亿元九个月超短融011465003，票面利率4.20%  
   招商证券 30亿元三个月短融071401013，票面利率4.16%     
   大连装备投资集团10亿元一年期短融041451060，票面利率4.48%
   瑞泰科技 1.5亿元一年期短融041469056，票面利率6.6%
   江苏交通控股15亿元六个月期短融041456047，票面利率4.49%   
   新疆投资发展集团5亿元一年期短融041459068，票面利率4.63% 
   同方股份 7亿元三年期中票101469024，票面利率4.95%
   新疆天业集团6亿元五年期中票101460040，票面利率5.6%
   福建能源集团10亿元五年期中票101460039，票面利率4.99%    
   铁路总公司100亿元五年期中票101451047，票面利率4.73%
   新疆投资发展集团5亿元五年期中票101459056，票面利率5.37%
   上海复星高科技集团20亿元三年期中票101464041，票面利率5.05%
   山西晋城无烟煤矿业集团30亿元五年期中票101453027，票面利率5.81% 
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   三、缴款：
    
   进出口行50亿元五年期(实际剩余期限1.78年)固息增发债110314，发行价格101.88元
   进出口行50亿元三年期固息增发债140368，发行价格100.28元    
   财政部281.8亿元七年期固息国债140024，票面利率3.70%
   国开行40亿元七年期固息增发债140221，发行价格106元
   国开行40亿元10年期固息增发债140222，发行价格106.72元
   国开行50亿元一年期固息增发债140223，发行价格100.84元
   国开行50亿元五年期固息增发债140224，发行价格103.40元
   国开行60亿元三年期固息增发债140225，发行价格100.93元
   鹿城农商行10亿元三年期小微企业贷款专项金融债1421014，票面利率5.70%
   渤海银行31亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1428019，票面利率6.10%
   西安世园投资集团12亿元七年期固息债1480528，票面利率6.20%    
   国电集团30亿元九个月期超短融
   五矿集团20亿元九个月期超短融
   酉阳县桃花源旅游投资集团2亿元一年期短融    
   新兴铸管新疆控股集团2.5亿元一年期短融
   小商品城 10亿元一年期短融
   华工科技 5亿元一年期短融
   中广核风电10亿元一年期短融簿    
   厦门海沧投资集团6亿元一年期短融    
   中科实业集团控股6亿元三年期中票
   广西投资集团10亿元三年期中票
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   四、还本付息：                                    
                               
   广东省广晟资产公司15亿元五年期浮息(一年定存基准)中票0982141到期兑付，基本利差2.20%
   华融资产管理公司5.20亿元278日优先A-2档资产支持证券1489002到期兑付，票面利率6.90%
   华融资产管理公司2.42亿元278日优先B档资产支持证券1489003到期兑付，票面利率7.00%
   进出口行0.83亿元319日浮息(一年定存基准)优先B档资产支持证券1387012到期兑付，基本利差4.50%
   进出口行1.25亿元319日次级档零息资产支持证券1387013到期兑付
   兴业银行 15亿元249日优先A1-1档资产支持证券1489005到期兑付，票面利率6.40%
   北京银行 18亿元159日A-1级资产支持证券1489040到期兑付，票面利率5.10%
   进出口行150亿元三年期固息债110317到期兑付，票面利率4.04%   
   红豆集团7亿元一年期短融041352039到期兑付，票面利率6.38%
   开滦(集团)9亿元一年期短融041356040到期兑付，票面利率5.68%
   山东魏桥创业集团10亿元一年期短融041358076到期兑付，票面利率6.00%
   浙江省铁路投资集团5亿元一年期短融041359071到期兑付，票面利率5.50%
   晨鸣纸业 20亿元一年期短融041362038到期兑付，票面利率5.80%
   民生银行 10亿元三个月期同业存单111415008到期兑付，发行价98.8元
   光明食品(集团)20亿元六个月期超短融011486002到期兑付，票面利率4.80%
   长江三峡集团80亿元三年期中票1182287到期兑付，票面利率5.24%
   06京投债 068019付息
   07国开21 070221付息
   13豫日报MTN001 101364009付息
   10天业债 1080133付息
   10广晟债 1080134付息
   10华新MTN2 1082190付息
   11汉江MTN1 1182286付息
   11地方债08 119108付息
   12黄石城投债 1280355付息
   12保利债 1280356付息
   12苏州城投债 1280357付息
   12中水务MTN2 1282420付息
   12湘高速MTN2 1282421付息
   12渝轻纺MTN1 1282422付息
   12南网MTN1 1282423付息
   12沪城建MTN1 1282424付息
   12苏国资MTN1 1282425付息
   12宝山SMECN1 1283028
   05建元1A 05310110付息
   05建元1B 05310120付息
   05建元1C 05310130付息
   05建元１S 05310140付息
   07建元1A 0731011付息
   07建元1B 0731012付息
   07建元1C 0731013付息
   09邕水务 0980145付息
   11国开58 110258付息
   11南平高速债 1180149付息
   11晋煤MTN1 1182288付息
   11电网MTN2 1182289付息
   11南网MTN1 1182290付息
   11祁水泥MTN1 1182291付息
   11彩虹MTN1 1182292付息
   14平安01 128001付息
   14平安02 128002付息
   12锡东债 1280358付息
   12西矿集团债 1280359付息
   12张建发债 1280360付息
   12盐城城南债 1280361付息
   12曲公路债 1280362付息
   12盐城东方债 1280363付息
   12莞路桥MTN1 1282426付息
   12瓮福MTN1 1282427付息
   12南车集MTN2 1282428付息
   12广汇MTN2 1282429付息
   12湖交投MTN2 1282430付息
   12农垦MTN1 1282431付息
   12北部湾MTN1 1282432付息
   12山钢MTN1 1282433付息
   12云机场MTN1 1282434付息
   12闽高速MTN2 1282435付息
   13发元1A 1385011付息
   13发元1B 1385012付息
   14兴元1A1-2 1489006付息
   14兴元1A2 1489007付息
   14兴元1B 1489008付息
   14中银1A 1489016付息
   14中银1B 1489017付息
   14招商1A 1489019付息
   14招商1B 1489020付息
   14招商2A 1489022付息
   14招商2B 1489023付息
   14农银1A1 1489025付息
   14农银1A2 1489026付息
   14农银1B 1489027付息
   14东元1B 1489030付息
   14工元1A 1489032付息
   14工元1B 1489033付息
   14京元1A2 1489041付息
   14京元1B 1489042付息
   14甬银1A1 1489050付息
   14甬银1A2 1489051付息
   14甬银1B 1489052付息
   14宝元1A 1489056付息
   14宝元1B 1489057付息
   14台银1A 1489070付息
   14邮元1A 1489076付息
   14邮元1B 1489077付息
   14交银1A1 1489078付息
   14交银1A2 1489079付息
   14交银1B 1489080付息
   14顺元1A 1489082付息
   14顺元1B 1489083付息
   14农银2A1 1489090付息
   14农银2A2 1489091付息
   14农银2B 1489092付息
   14苏元1A 1489094付息
   14苏元1B 1489095付息
   14汉银1A 1489097付息
   14汉银1B 1489098付息
   14鑫宁1A1 1489100付息
   14鑫宁1A2 1489101付息
   14鑫宁1B 1489102付息
   14渤银1A1 1489112付息
   14渤银1A2 1489113付息
   14渤银1B 1489114付息
   14招商3A 1489116付息
   14招商3B 1489117付息
   14长元1A 1489119付息
   14长元1B 1489120付息
   14九银1A 1489128付息
   14九银1B 1489129付息
   14徽行1A 1489131付息
   14徽行1B 1489132付息
   09中航工债固 0980146付息
   09中航工债浮 0980147付息
   09绍交投债 0980149付息
   10句容福地债 1080137付息
   11铁道03 1180147付息
   11铁道04 1180148付息
   14福元1A 1489044付息
   14福元1B 1489045付息
   14东风1A 1489054付息
   14华驭1A 1489064付息
   14华驭1B 1489065付息
   14信银1A1 1489072付息
   14信银1A2 1489073付息
   14信银1B 1489074付息
   ============================================================================                    
                 
   五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
   
   --中国人民银行研究局局长陆磊称，互联网金融对传统金融带来宏观冲击和微观的结构性冲击，需要重新对互
联网金融进行评价和设计监管模式。 
   --中国全国中小企业股份转让系统有限责任公司（俗称新三板）副总经理高振营透露，新三板正在探索私募股
权投资基金（PE）、风险投资基金（VC）等机构参与做市的可能性。到今年底，新三板挂牌公司总数将突破1,500
家。 

   10/28公布1-9月规模以上工业企业利润
        
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 丁淑琴/吴芳； 审校 李宏薇)
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