《分析》俄罗斯央行要遏制卢布跌势，加息选择并不容易

金属期市：期铜温和上涨，但分析师警告市场前景较弱
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
**双重打击**
最终，无论是上调利率还是采取更灵活的干预政策，恐怕都无法解决造成卢布和俄罗斯经济受创的根源问题。
根源在于收支平衡出现了漏洞，因为油价下挫和西方制裁引发海外投资冻结，带来了双重打击。
关于这个收支缺口的大小，有着各种不同的估值，取决于油价、卢布汇率、制裁能否放松，以及俄罗斯公司提振销售的能力。
瑞士信贷分析师Pogorelov预估，2015年俄罗斯外汇收入与流出之间将出现300亿美元的缺口。Capital Economics的Shearing则预计，未来一年的收支缺口在1,300-1,400亿美元。
无论哪个数字更接近于真相，许多分析师都预期俄罗斯央行将不得不持续动用4,400亿美元的外汇储备，即便是允许卢布汇率浮动以后，恐也将如此。
俄罗斯最近的计划是通过回购操作向银行体系注入最多500亿美元，该举措被视为朝着正确方向迈出的一步。然而，该操作尚未在稳定市场方面起到什么作用。
一个原因就是央行用于释出资金的工具不太合适，都是7-28天的贷款，因此无法解决长期融资需求。
央行已经表示，正考虑因应银行业的要求推出更多较长期贷款工具，比如长达三年的回购贷款。
需指出的是，虽然俄罗斯外汇储备充裕，但央行似乎不太愿意动用这些资金来拯救银行业，因为那将引发资金如何被安全使用的问题。
“风险在于（借款）银行不能赎回--这将给央行外汇储备构成潜在压力。”Alfa银行的首席分析师Natalia Orlova说道，“如果储备被银行业使用，那么市场就会认为本来用于支撑卢布汇率的资金被移走了，并可能进而给卢布造成更多压力。”（完）
(编译 孙茉莉/艾茂林/高琦 审校 徐文焰/王洋)
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透台北4月28日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超32.78亿台 币，连六个交易日买超共计361.93亿台币。 三大法人今日合计买超25.08亿台币，上交易日修正后为买超27.70亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/28 +32.78 +25.08 4/27 +36.40 +27.70r 4/26 +111.53r +115.67r 4/25 +130.72 +143.32r 4/24 +25.32 +21.14r 4/21 +25.17 +25.48r 4/20 -5.84 -14.16r 4/19 -109.6