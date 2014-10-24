《分析》俄罗斯央行要遏制卢布跌势，加息选择并不容易

**双重打击**

最终，无论是上调利率还是采取更灵活的干预政策，恐怕都无法解决造成卢布和俄罗斯经济受创的根源问题。

根源在于收支平衡出现了漏洞，因为油价下挫和西方制裁引发海外投资冻结，带来了双重打击。

关于这个收支缺口的大小，有着各种不同的估值，取决于油价、卢布汇率、制裁能否放松，以及俄罗斯公司提振销售的能力。

瑞士信贷分析师Pogorelov预估，2015年俄罗斯外汇收入与流出之间将出现300亿美元的缺口。Capital Economics的Shearing则预计，未来一年的收支缺口在1,300-1,400亿美元。

无论哪个数字更接近于真相，许多分析师都预期俄罗斯央行将不得不持续动用4,400亿美元的外汇储备，即便是允许卢布汇率浮动以后，恐也将如此。

俄罗斯最近的计划是通过回购操作向银行体系注入最多500亿美元，该举措被视为朝着正确方向迈出的一步。然而，该操作尚未在稳定市场方面起到什么作用。

一个原因就是央行用于释出资金的工具不太合适，都是7-28天的贷款，因此无法解决长期融资需求。

央行已经表示，正考虑因应银行业的要求推出更多较长期贷款工具，比如长达三年的回购贷款。

需指出的是，虽然俄罗斯外汇储备充裕，但央行似乎不太愿意动用这些资金来拯救银行业，因为那将引发资金如何被安全使用的问题。

“风险在于（借款）银行不能赎回--这将给央行外汇储备构成潜在压力。”Alfa银行的首席分析师Natalia Orlova说道，“如果储备被银行业使用，那么市场就会认为本来用于支撑卢布汇率的资金被移走了，并可能进而给卢布造成更多压力。”（完）