银行观点：明年将是中国信用风险踩雷高发期，非政府债务成雷区--招行

路透上海10月24日 - 中国招商银行 金融市场部最新报告认为，从国内外宏观经济环境而言，信用环境最糟糕的时刻尚未到来，未来将继续趋势性收紧，非政府类债务将成为“雷区”，明年有可能进入“踩雷”高发期。

招商银行高级分析师刘东亮在报告中指出，今年以来，信用环境不断趋紧，以超日债为开端的违约、准违约事件不断爆发，银行不良率明显攀升，一些资质较差的民营企业债发行困难。

信用环境好转的决定性力量是宏观经济的回暖，但目前来看，这一点至少在明年年中之前不大可能实现，而且从历史经验来看，信用环境的好转通常滞后于宏观经济的回暖。

从外部来看，海外市场风险大于机遇，不利于营造趋缓的国内信用环境；从内部来看，明年上半年经济的下行压力依然较大，新一轮地产景气周期可能是比较温和的，难以实质性缓解产能过剩问题，因此，部分相关行业的去产能、去杠杆仍将继续，这将成为信用事件爆发的策源地之一，同时温和的地产周期也难以使总体经济出现明显改观，无法全面“排雷”。

“因此我们相信，即使明年年中宏观经济开始向积极方向转化，但信用风险上升仍将继续，至少会持续至明年年底，甚至更久。”报告指出。

此外，信用风险的下降有赖于债务链条的松动，也即资金可获得性的提高，但目前形势可能刚好与此相反，实体经济获得融资的难度还有所加大。

一方面，金融机构的风险偏好明显下降，融出资金的水龙头正日益收紧；另一方面，影子银行的过快收缩，似乎也加大了实体经济融资的难度，对影子银行的严厉监管本意应是控制表外风险，并将表外融资压回表内，但表外转表内的渠道不一定很顺畅，可能意味着融资规模被实实在在的压缩掉了。

同时，以往的影子银行起到了腾挪表内贷款额度的作用，如今这种腾挪作用开始打折，也将限制银行表内放贷的能力。

信用风险的下降还有赖于融资成本的下降，以减轻财务成本压力。预计未来一段时间内，如何降低贷款利率将成为政策的重中之重，我们预计明年实体经济的融资成本将会较今年有所下降，但可能存在一个动态博弈的过程。

假如央行实施全面降息，那么将会加速降低融资成本，特别是贷款利率的下行；但假如央行维持既定货币政策，那么贷款利率的下降可能较为缓慢。