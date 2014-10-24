《SAFT专栏》欧元外储买需恐减弱，或有助欧洲央行扭转经济颓势

**全球经济改变**

新兴市场的经济发生改变，欧元可能也会因此遭受冲击，美元则将获益。过去15年来，新兴市场是造成外储规模上升的推动力。

不单中国自身表示希望降低外储增长速度，大多数人也认为中国将实现从出口导向型到消费导向型经济的转变。

新兴市场其他国家或许也会发生同样的变化，这预示着央行外汇储备的强劲增长势头将开始放缓，甚至开始逆转。

任永力还认为，中国投资者寻求分散投资，将把资金投向海外。若官方许可这一行动，中国人民银行的外储增速将下降。

需要注意的是，那些依靠出口获利的国家会持有美元。随后它们将需要卖出一部分美元，进而通过买入欧元、英镑 和日圆 等货币来分散外储。过去15年里，随着全球化的进一步加深，各国外储规模大约增加了10兆美元，因此将其分散是一个相当庞大工程。另外，外储分散化需要抛售美元买进其他货币，给美元带来了持久、微妙的下档压力。

这个进程达到我们认为将放缓或逆转的程度后，美元料会上涨，而日圆、英镑以及(特别是)欧元将走低。

当然，欧元下跌对欧洲央行肯定是利好消息，让该行得到一些迫切需要的刺激效果，而美联储却会因此感到头痛，头痛程度则视具体情况而定。

美元上涨将影响到美国产品的出口需求，并压制输入型通胀压力。如果美国经济状况还好，那么不会有什么问题，但是经济放缓时将带来麻烦。

整体上看，大量外汇储备积累的漫长过程，充斥着泡沫、市场下跌以及管理不当等现象。