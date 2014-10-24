《SAFT专栏》欧元外储买需恐减弱，或有助欧洲央行扭转经济颓势

国际油市：OPEC可能延长减产助力油价上涨，但周线料连跌第二周
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
**全球经济改变**
新兴市场的经济发生改变，欧元可能也会因此遭受冲击，美元则将获益。过去15年来，新兴市场是造成外储规模上升的推动力。
不单中国自身表示希望降低外储增长速度，大多数人也认为中国将实现从出口导向型到消费导向型经济的转变。
新兴市场其他国家或许也会发生同样的变化，这预示着央行外汇储备的强劲增长势头将开始放缓，甚至开始逆转。
任永力还认为，中国投资者寻求分散投资，将把资金投向海外。若官方许可这一行动，中国人民银行的外储增速将下降。
需要注意的是，那些依靠出口获利的国家会持有美元。随后它们将需要卖出一部分美元，进而通过买入欧元、英镑 和日圆 等货币来分散外储。过去15年里，随着全球化的进一步加深，各国外储规模大约增加了10兆美元，因此将其分散是一个相当庞大工程。另外，外储分散化需要抛售美元买进其他货币，给美元带来了持久、微妙的下档压力。
这个进程达到我们认为将放缓或逆转的程度后，美元料会上涨，而日圆、英镑以及(特别是)欧元将走低。
当然，欧元下跌对欧洲央行肯定是利好消息，让该行得到一些迫切需要的刺激效果，而美联储却会因此感到头痛，头痛程度则视具体情况而定。
美元上涨将影响到美国产品的出口需求，并压制输入型通胀压力。如果美国经济状况还好，那么不会有什么问题，但是经济放缓时将带来麻烦。
整体上看，大量外汇储备积累的漫长过程，充斥着泡沫、市场下跌以及管理不当等现象。
外储形势的转变将会相当棘手，但或许不失为一件好事。(完) (译文审校 田建华/张明钧)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透台北4月28日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超32.78亿台 币，连六个交易日买超共计361.93亿台币。 三大法人今日合计买超25.08亿台币，上交易日修正后为买超27.70亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/28 +32.78 +25.08 4/27 +36.40 +27.70r 4/26 +111.53r +115.67r 4/25 +130.72 +143.32r 4/24 +25.32 +21.14r 4/21 +25.17 +25.48r 4/20 -5.84 -14.16r 4/19 -109.6
路透巴黎4月28日 - 法国国家统计局(INSEE)周五公布的法国通胀初步数据显示，法国4月消费者物价调和指数(HICP)较前月上升0.1%，较上年同期升幅连续第三个月维持在1.4%。