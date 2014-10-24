《热点透视》亚马逊没有那么多钱让贝佐斯来烧

金属期市：期铜温和上涨，但分析师警告市场前景较弱
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran/编译 郑茵
路透纽约10月23日 - 亚马逊 的雄心壮志超过了公司现金流能够支撑的程度。这家网上零售商第三季20%的营收增幅不及预期，4.37亿美元的亏损更是难看。但公司存在的更大问题则是在投资方面贪得无厌。执行长贝佐斯或许有鸿鹄之志，但公司的融资能力却非无穷无尽。
考虑到亚马逊的规模，以及206亿美元的实际季度营收数字，目前的增长率即便不及预期，也相当惊人。但如果一家企业对亏钱满不在乎，其营收更容易受到过度的压力。投资者比较担心的是，虽然贝佐斯过去常常能够实现较快的增长，但公司只是不赔不赚或者利润很少。
不过，公司不断增大的投资规模更加让人忧虑。今年1-9月亚马逊的资本支出约为47亿美元，比上年同期多出18亿美元。第三季的净现金流实际为负值，这是10多年来首次在第三季出现这样的情况。
这再次给投资者敲响警钟。贝佐斯的心气之高，堪比谷歌 一类企业。仅在上一季，亚马逊就多次出手，斥资约10亿美元收购视频游戏网站Twitch，推出商户信用卡读卡器，将日用杂货快递业务扩展到更多城市，并计划在曼哈顿开设第一家实体店。然而，贝佐斯手里并没有谷歌那么多的利润供他支配。
2010年时，亚马逊公布的资本投资回报率超过40%，但过去12个月勉强达到6%。截至周四收盘，公司估值为1,450亿美元，已经比年初时减少逾20%，即便如此，这也还是建立在一种预期之上，即该公司有朝一日将会产生庞大的现金盈余。亚马逊股价在盘后交易中挫跌逾10%，暗示公司的最新财报让越来越多投资者对这种预期感到怀疑。贝佐斯愿意为如此之多的宏大梦想烧钱，可能意味着这一天永远也不会到来。(完)
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透台北4月28日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超32.78亿台 币，连六个交易日买超共计361.93亿台币。 三大法人今日合计买超25.08亿台币，上交易日修正后为买超27.70亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/28 +32.78 +25.08 4/27 +36.40 +27.70r 4/26 +111.53r +115.67r 4/25 +130.72 +143.32r 4/24 +25.32 +21.14r 4/21 +25.17 +25.48r 4/20 -5.84 -14.16r 4/19 -109.6