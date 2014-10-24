《热点透视》欧洲银行业压力测试的三种分类

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay； 编译 田建华

路透伦敦10月24日 - 本周末公布的欧洲银行业压力测试结果，将把银行分为优秀、差和糟糕的三列。对于123家接受测试的银行，有多少会不能通过测试的揣测已经开始满天飞了。优秀的银行会通关，糟糕的银行会直接评为不合格，并且需要筹措资本。而最引人关注的，是那些被划分为一般差的银行，而当前揣测的15-20家不能通过测试的银行多数是位居此列。

压力测试有两部分。首先是被称之为“资产质量评估”，用来将欧盟各国对资本的不同定义调和，而各国银行资本定义不同导致各家银行之间一直无法进行公平的比较。其二是合理的压力测试，银行将模拟遭遇宏观经济危机的情景。那些基于2013年12月31日静态资产负债表而无法通过测试、但是当前有足够资本补上漏洞的银行，被划分为既不优秀，也不糟糕之列。

地区之间还可能出现奇怪的迹象，如英国的银行。苏格兰皇家银行、莱斯银行集团、汇丰控股和巴克莱与欧洲同业相比，可能比实际情况看起来要差一些，因为英国在测试中使用的是巴塞尔III的资本协议，递延税资产或商誉等项目无法起到加分作用，因此测试也更为严格。这或许不会使得这些银行沦落到差银行的行列，但是他们的排序位置会有些难以预测。苏格兰皇家银行的首席执行官Ross McEwan在近期接受Bernstein Research时迫切地表示，12月31日的情况和如今大不相同。

那些居于中间行列的银行，是那些心领神会提前筹集资本的银行，不管其使用的办法是迅速去杠杆还是股权筹资。自2013年年中以来，银行业筹集了约1,000欧元的资金，其中不乏德意志银行这样的大行。这些筹资不全是单纯地未雨绸缪的保守行为。投资者要判断是否12月的压力测试不过关，是否会成为可以据此解雇公司领导的事件。这样的话，对于那些当前被认为资本充足的银行而言，投资者没有理由冒动摇董事会的风险。